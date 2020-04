Cuida bo salud mental durante e temporada dificil aki

Nos ta un comunidad chikito. Esaki ta nifica hopi cos pa nos manera un isla, pero sigur ora ta trata di un pandemia cu ta afectando mundo, esaki por tin un peso mas grandi pa nos ora ta trata di stress.

Pa e motibo aki ta sumamente importante pa cuida bo mes, bo amigonan, y bo famia pa yuda maneha stress. Cosnan esencial pa tene na cuenta ta por ehempel tuma un pausa di mira, lesa of scucha noticia, incluyendo rednan social. Sigui noticia tocante e pandemia constantemente por causa molester, aumentando bo stress.

Tuma roseanan profundo, stretch, haci ehercicio, of meditacion, ta por ehempel actividadnan cu bo por incorpora den bo bida diario pa rebaha bo stress. Traha tempo pa relaha y purba di haci otro actividadnan cu bo ta disfruta. Conecta cu otronan, papia cu hende cu bo ta confia tocante bo preocupacionnan y con bo ta sinti. Percura tambe pa si bo ta bay comparti informacion, pa esaki ta informacion adecua y corecto tocante Coronavirus, pa asina yuda hende evita stress innecesario.

Bo salud mental ta hopi importante pa bo keda consciente riba dje durante momentonan fastioso manera cu nos ta actualmente aden. Pa personanan por ehempel cu a yega di sufri di condicion mental, ta recomenda pa continua nan tratamento y keda consciente riba sintoma nobo of cu ta empeora. Manera menciona, ta importante pa eherce diferente actividadnan manera haci ehercicio regularmente, descansa, drumi bon y percura tambe pa un bon ciclo di alimentacion balansa.

Tur hende ta reaciona diferente na e situacion di stress y preocupacion. Con abo ta responde na un crisis por haci un diferencia importante pa bo mes y bo famia. Si bo persona ta sinti cu bo mester di sosten of ayudo psicologico durante e temporada dificil aki yama e Hotline 2810909 pa asina papia cu un profesional. Nan tey pa bo tur dia di 2’or merdia te cu 10’or anochi. Atende di un forma responsabel y positivo cu e stress y precupacionnan den e periodo di crisis aki, lo haci abo y bo famia mas fuerte.

Un mensahe di Sociaal Crisisplan.

