Den bista di e ola di calor cu ta afectando Aruba actualmente, Departamento di Salud Publico (DVG) ta haci yamado na tur residente y bishitante pa tuma medidanan preventivo pa proteha nan mes y nan salud.

Calor extremo por trece riesgo serio pa salud, especialmente pa e grupo vulnerabel manera mayornan di edad, mucha chikito, hende cu malesa cronico y esnan cu ta traha pafo. Calor por ocaciona cansancio, golpi di calor (heatstroke), deshidratacion y empeoracion di malesanan cronico existente.

Consehonan util pa protehe bo mes durante dianan di calor:

Bebe hopi awa

Mantene bo curpa hidrata: bebe awa regularmente, apesar cu bo no tin sed.

Evita alcohol, coffie y refresco cu hopi sucu, nan por causa deshidratacion.

Mantene bo mes fresco

Keda paden durante e oranan di mas solo (11:00 AM – 3:00 PM).

Usa ventilacion (ven) of airco si ta disponibel.

Tuma douche friu pa baha temperatura di bo curpa.

Bisti paña color cla y liviano

Usa paña hancho, di color cla, y di tela liviano.

Usa pechi of sombre

Usa bril di solo ora bo ta sali pafo.

Proteha bo cuero

Usa sunblock (SPF 30 of mas halto) y ripiti e aplicacion cada dos ora.

Tira bista riba hende vulnerabel

Haci contacto regular cu mayornan di edad, bisiña y famia cu malesa.

NUNCA laga mucha, hende of mascota den auto cera, ni pa un rato cortico.

Limita esfuersonan fisico

Evita haci trabounan fisico durante e ora di mas calor.

Si ta necesario, tuma pausa frecuentemente den sombra y bebe awa constantemente.

Evita deportenan pafo durante oranan di mas calor

Sintomanan di malestar relacional cu calor:

Cansancio extremo pa motibo di calor: soda hopi, cuero ta cayente, mareo, stoma ta bira, dolor di cabez.

Golpi di calor (Emergencia): temperature cu cuero halto, desorientacion, perdida di conocimiento, cuero seco sin sodo.

Den caso di sospecha di golpe di calor, yama 911 mesora.

Keda informa

Sigui e boletinan di tempo y informacion oficial via canalnan di gobierno of Departamento di Salud Publico. Nos ta pidi na tur hende pa cuida nan mes y otro. Cu medidanan preventivo nos por preveni hopi problema y pasa e temporada di calor den manera sigur.

Pa mas informacion yama nos na 5224200 of mail nos na [email protected]