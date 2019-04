Cuerpo Policial ta cla pa manifestacion di diabierna

Diabierna awo lo tuma luga e manifestacion convoca door di partido AVP, pa cual Sr. Lito Lacle, vocero di polis, ta elabora ariba e preparacionnan pa e manifestacion aki.

E permiso pa e manifestacion a wordo pidi dia 21 di april, y pa esaki Cuerpo Policial a cuminsa mobilisa su mes y a tene su reunionnan interno pa yega na afspraaknan cla pa e manifestacion. Siman pasa, Cuerpo Policial a tene un reunion cu e persona cu tin e permiso, dus esun cu a haci peticion pa e permiso. Y diabierna siman pasa el a haya su permiso.

CONDICION

Den e permiso tin 30 condicion cu e mester cumpli cun’e. Y si e no cumpli cu esaki, ta wordo considera cu e por perde e permiso durante of prome cu e manifestacion. Sr. Lacle a sigui bisa cu e 30 puntonan aki ta puntonan cu normalmente ta wordo uza den tur manifestacion. Mester sigui ordo di polis y mester tin bon comunicacion cu polis. E loudspeaker no mag di pasa tanto decibel, pancartanan cu palabranan cu ta denigrante ta prohibi. Esey ta algun di e condicionnan cu tin ariba e permiso aki.

MANTENE ORDO

Mas aleu, Sr. Lacle a sigui bisa cu KPA lo keda tolerante. Y nan lo purba di documenta tur cos cu ta pasando dilanti di Bestuurskantoor. Y pa e dia di mañan cu ta sinti cu no a actua bon contra di dje, por uz’e pero tambe vice versa.

E doño di e permiso ta responsabel pa e multitud cu e ta bin cun’e y tin cu zorg pa mantene e control di su manifestantenan. Mas aleu Sr. Lacle a bisa cu nan tarea ta pa tin comunicacion constante cu e doño di e vergunning y tambe comunicacion tambe cu gobierno di Aruba. Y cu e dosnan aki, cu’n bon comunicacion lo tin un resultado positivo.

ORARIO

E manifestacion ta di 4 or pa 7 or y e bedoeling ta pa ora cu e caba e manifestantenan mester move for di e luga. E manifestacion ta cuminsa for di ex DOW pa 4 or di atardi. Ora cu e manifestacion caba, ta depende e doño di e permiso, cual ta e afspraaknan cu e tin cu su manifestantenan. Cuerpo Policial lo purba di tin comunicacion constantemente cu e doño di e vergunning y tambe gobierno di Aruba, pa tur cos cana trankil.

REGLA

Manera ya a bisa anteriormente, e permiso tin 30 punto cual e doño di e permiso pa e manifestacion tin cu atene su mes na dje. E doño di e permiso tin di zorg pa e pancartanan no tin palabranan denigrante of cu ta rebaha otro. E zonido no mag di pasa tanto decibel. Y semper mester tin un EHBO kistje cun’e, pa si algo pasa.

