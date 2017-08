Cuerpo Policial ta cla pa dia di entregamento di lista

Polis tin un plan strategico caba pa loke ta entregamento di lista, diabierna awo, dia 4 di Augustus. Lito Lacle, vocero di polis, a splica cu nan ta bezig ta preparando tur cos pa e dia aki. Polis tin cu percura pa orden publico y percura pa mobilidad di trafico y tambe di mobilidad pa loke ta brandweer, Imsan y e otro instancianan. E plan tentativo te awor aki cu ta bay cera e caminda na altura di El Gaucho. For di eynan e hendenan ta cana bay abao y tur loke cu ta vehiculo te eynan e ta yega pa entregamento di e lista.

Awor aki, segun cu por mira riba Facebook, tin tres partido cu ta purba di aglomera nan hendenan den casi mesun orario y riba e mesun ruta. Partido MEP ta riba Adriaan Lacle Boulevard pa 12’or di merdia. Nan tin planea pa entrega lista pa 1’or y mey. AVP, 12’or t’ey na Green Square, cu ta un paar di meter leu di Adriaan Lacle Boulevard y POR, 1’or na Julianaplein. Den e radio di 1 kilometer ta bay aglomera basta hende di tres diferente partido, si cos bay manera mester bay.

Conseho Electoral a defini di parti di e partido politico diferente orario. AVP mester entrega su lista pa 10’or y mey di mainta pa 11’or. Pero ley conforme articulo 16 ta papia cu entre 9’or y 4’or i atardi bo tin chens. Personalmente, bo tin cu entrega e lista na Censo. Electorale Raad ta purba di haci di su banda pa tur cos cana trankilo y toch ta keda na e prerogativa di e partido pa ki ora e ta entrega su lista.

Segun Lacle, Alto comisario a bin dilanti y manda un carta pa prome minister, cu alabes ta minister di asuntonan general, encarga cu mantencion di orden publico, pa bis’e of pa pone na altura cu e situacion aki no ta un situacion facil pa Cuerpo policial handle cun’e. Nan ta prepara pe. Tin cu prepara pa tur scenario cu tin pa diabierna awo. Si e sigui conforme e orario, ta cla p’e. Si e no ta sigui segun orario, ta cla pe tambe. Pero teniendo cuenta si cu e posibilidadnan cu cos por pasa of bay for di man.

Lacle ta sigui splica cu riba diabierna awo, ta institui loke ta wordo yama SGBO, den Cuerpo Policial e ta un Grootschalig Bijzonder Politie Optreding. Ta institui un Algemene Comandant y na mesa ta sinta diferente chef di diferente departamento. Den caso di Lacle, e ta chef communicatie. E Algemene Comandant tin cu duna cuenta na un vijfhoekcommissie, cu mayoria biaha ta consisti di Minister di Husticia, PG, Hoofd VDA Alto comisario y ta wordo presidi pa e minister di asuntonan general. Den e caso aki e prome minister tin dos pechi, uno politico y e otro ta mandatario. E SGBO tin cu duna cuenta. Loke ta na maneho, nan ta defini esaki pa nan por ehecuta abao.

No ta prescribi den ley cu ora e caba di entrega lista e mester bandona e sitio. Loke ta skirbi cu e candidatonan por t’ey presente na e entregamento di lista. E lider di partido plus e apoderado. Pero e otro tambe por ta presente. Por lo general, entrada den trouwraad solamente, nan por drenta aden. Loke ta pafo, ta keda pafo. E intencion ta cu nan lo bay percura pa mobilidad. Cual ta inclui cu nan lo percura pa publico cana bay como debe ser di tal manera cu e proximo partido politico por bin entrega su lista.

Ta un deber civico di cada persona di cada partido politico pa percura pa nan hendenan cu ta sigui nan, pa despues di entrega e lista, bay na un sitio adecua despues di tal manera por duna e otronan chens, of respeta e otronan e orario poni pa entrega nan lista.