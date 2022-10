Den un evento ameno na Centro di Husticia na Santaq Cruz altocomisario di Polis Sr. Ramon Arnhem a haci entrega di decreto gubernamental, hubilario y reconocimento na agentenan cu a cumpli den total di 430 aña trahando, dedicando nan bida y nan tempo na Cuerpo Policial Aruba.

Altocomisario Arnhem a haci entrega di un plaket y reconocimento na agente Policial Sr. Eddy Ras cu a cumpli 40 aña den servicio na Cuerpo Policial Aruba. Un trayectoria largo for di su inicio y t’e cu awe cu e ta formando parti di nos organisacion. Un persona ehemplar y dedica pero cu hopi experencia. Ela mira con e cuerpo tabata na momento di Korps Politie Nederlandse Antillen pa despues bira Korps Politie Aruba. Ela cana hunto cu e organisacion for di inicio t’e cu awe. E ta un Baluarte cu hopi di e coleganan grandi y chiquito ta aprecia.

A haci entrega di 35 aña hubilario na Polis Sr. Marlon Gumbs y 30 aña di hubilario na F. Yarzagaray cu ta un personal administrativo di KPA.

Alavez a haci entrega di diesun agentenan cu a cumpli 25 aña den servicio na Cuerpo Policial Aruba; R. MADURO, E. MADURO, E. KELLY, M. PIETERS, R. KOCK, A. KELLY, G. DANIA, J. ODUBER, A. ZIEVINGER, A. GEERMAN, M. ARRINDELL, N. TROMP y J. ROSEL.

Tambe un grupo grandi di Polis ta ricibi nan promocion pa asina ricibi nan rango nbo den Cuerpo Policial Aruba. Ta trata aki di agentenan;

A. JANSEN, ta ricibi su promocion pa brigadier eerste klasse.

Di brigadier eerste klasse pa Hoofdagent: I. PURIEL, D. TROMP, J. ARENDS.

Den e grupo aki tambe tin agentenan Policial cu no solamente a hayanan promocion pero tambe a sigui un curso mas avansa di trafico. Esaki den e cuadro cu e agentenan aki ta den departamento di trafico nan a haya un curso di “At-scene traffic crash/traffic homicide investigation online-accelerated”. Nan a haya e curso aki di “Institute of Police Technology and Management di Uuniversity of North Florida”. Ta trata aki di agentenan; A. SOLARTE TOVAR, G. KOCK y D. WEVER cu awor ta mas specialisa den nan area.

Un grupo di polis tambe a hayanan promocion y ta bira sub-inspector di Polis, ta trata aki di; A. WINKLAAR, G. KOOLMAN, M. CABRAL, J. DE CUBA y E. PIETERNELLA.

Masha pabien na e grupo grandi di polisnan cu a hayanan reconocimento y decreto gubernamental. Alavez masha pabien na nos Hubilarionan cu a yega 40 y 35 aña den servicio di Cuerpo Policial Aruba. Nos ta masha orguyoso di boso. Sigur boso famia tambe mester orguyoso cdi boso cu boso bunita trayectoria largo den nos organisacion policial. MASHA PABIEN!