Cuerpo Policial mester di 165 polis pa nan por funciona mas miho

Durante un entrevista teni cu vocero di polis, Sr. Lito Lacle, el a admiti cu Cuerpo Policial tin falta di personal. Sr. Lacle ta amplia mas ariba esaki.

Sr. Lito Lacle, basa ariba un “inrichtingsplan ” traha na 2010. Es decir, 7 aña pasa. Si tuma e reorganisacion di Cuerpo Policial na Hulanda, na 2012 pero awo na 2017 nan a ripara cu tin hopi trend cu ta tumando luga na Hulanda, cu ora cu bo a traha e reorganisacion na 2012, e trendnan no tabata pasando.

Aworaki na 2017, na Aruba, tin hopi cos ta pasando , cu eigenlijk na 2010 polisnan no tabata cla pe. Si coy e ehempel di ISIS, na 2010 e no tabata existi. E inrichtingsplan a wordo traha na 2010 y pa wordo implementa na Januari 2011. Per 1 Januari 2011 Cuerpo Policial tabata tin un tekort di 165 polis.

Den e ultimo 8 añanna, 128 agente a drenta den opleiding, un averahe di 17 pa aña. Pa 2017 caba, tin 7 polis, 3 a bay cu pension, 1 a fayece, y 3 algo a pasa nan. Consecuentemente e 17 agentenan cu ta drenta pa aña, no ta yena e buraco cu tin.

Bureau Voorlichting, Communicatie en Preventie ta bezig cu algun video pa nan pone ariba social media. E videonan aki ta pa conscientisa e pueblo di Aruba, cu no solamente bo mester ta consciente cu ora cu bo ta core auto, bo no por ta bou influencia di alcohol.

E controlnan den trafico ta bay bira mas severo, segun Sr. Lito Lacle, vocero di polis.