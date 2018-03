Cuerpo Policial di Aruba ta activo durante temporada di Semana Santa

Un biaha mas cuerpo policial ta cla pa e temporadanan di mas grandi di e aña aki atrobe, pa loke ta trata campamento cu a cuminsa caba dia 25 di Maart pa 12 or di merdia. Tur hende cu tin permiso por a cuminsa bay na nan luga, arma nan tent y pone nan trailer. Sra Liliana Rasmijn di Cuerpo Policial Aruba ta elabora ariba desaroyo aki.

Den relacion cu hende cu lo a keda warda luga, marca luga of para auto pa aparta luga, Cuerpo policial ta enfatico cu esaki, cu no por tuma luga unda cu lo por hasta manda takel autonan bou gasto di e mesun doño,siendo cu no lo por keda drumi 1 of 2 dia djis pa aparta un luga unda esaki no ta permiti .

Un otro apelacion cu a wordo haci ta pa pone e cantidad di tentnan cu ta bisa riba e vergunning sea 5 por ehempel, pasobra sa tin caso unda cu ora polis bay controla lo tin 7 of 8 tentnan sin permiso siendo cu mester a cumpli cu e cantidad di obhetonan estableci den e verguning. Motibo di esakinan ta door cu a manda pidi meter di awa for di WEB y esey ta e area y no tin verkaveling manera esaki.

Eynan, segun Sra. Rasmijn, loke Playa y San Nicolas ta asina, cu ta sinta trempan caba cu e persona cu a pidi vergunning, ya caba nan sa caba unda ta bay campa. Den futuro ta spera cu esunnan cu ta bay kampeer, yega na un acuerdo pa ora cu dia di campa yega, no tin mucho problema.

Por cierto Sra Lilianan Rasjmin a ripara cu Noord ta birando mas atractivo y ta hopi gusta pa campa actualmente, unda cu tambe mester keda traha otro aña riba e districto aki pa tur cos bay bon cu e temporadista y ta conseha haci areglonan di permiso di tereno na tempo.

Contracto di Meternan tambe lo wordo premira y esaki lo ta concerni na cada districto, y pesey cuerpo di polis semper ta recomenda cu mester sinta di trempan pa haya e tereno y por negocia y keda di acuerdo den caso sin tin 2 hende cu a pidi e mesun tereno, anto e ora lo por defini cua luga nan ta bay haya .

Temporada aki tambe lo tin extra biento y e consehonan lo ta pa tene na cuenta cu esaki, voraal cu esun cu tin mucha pa wak pa nan no keda core den laman tras di un co’i hunga en caso si e lo a bay bula pasobra cu hopi biaha nan no sa di e peliger y pesey semper mayornan lo mester zorg pa tin un hende grandi responsabel wak pa nan, proteha di solo y duna hopi likido, manera awa y juice.

Tin cierto caminda cu ta cera cu algun restructuracion awor aki y cuerpo policial a bisa riba esaki cu trafico ta bayendo hopi bon pero unda cu campamento y actividadnan ey rond lo por compronde cu trafico lo bay pega, y pa esaki ta pidi na tur e conductornan di auto tene hopi pasenshi y respeta e reglanan di trafico. Aunke cu e ta un situacion fastioso, pero mester keda consciente pa no bay blokia, keda para na e luga combersa y asina tur hende lo por yega nan luga y no stroba trafico.

Finalmente Sra. Rasmijn a bisa di cu Cuerpo Policial lo keda ta controla pa brommer, pa nan respeta e reglanan di trafico y tambe pa mantene ordo publico.

