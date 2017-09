Cuerpo policial completo a wordo suspendi

MANILLA, Filipinas – E comisario di polis di e capital Filipno Manila, a duna orden pa manda un cuerpo policial completo bek den klas. E 1200 agentenan for di Caloocan, a wordo mientras tanto suspendi di nan funcion. Polis den e area na Manilla tabata blanco di critica door di un serie di incidente, entre otro morto di dos hoben. Medionan Filipino a divulga e siman aki cu polis lo a horta placa for di un cas di un anciana. Esaki lo mester a wordo pasa riba imagennan di video. E acusacionnan aki a caba den hopi suspencion.

Mientras tanto parce cu pa alto mando policial, e hemchi a pasa over. Comisario Oscar Albayalde a bisa cu tur e trahadonan na Caloocan, lo bay wordo entrena un biaha mas pa evita mas incidente. Despues nan lo wordo traslada na otro unidadnan. Mientras tanto, un otro unidad a wordo poni pa asina tira un bista riba e region.

Fuente: www.anp.nl