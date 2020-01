Cuerpo Policial cla pa loke ta trata e actividadnan di Carnival pa cu e fin di siman aki

Cuerpo Policial ta informa cu a sinta un biaha mas cu SMAC conhuntamente cu diferente stakeholders pa cu e preparacion pa cu e fin di siman aki.

Awe diabierna 10 di januari lo tin e actividad di elecion di Prins & Pancho cu ta tuma lugar den Carnival Village. Sigui pa mayan diasabra 11 januari pa Children & Youth Calypso and Roadmarch Contest cu lo ta den Carnival Village tambe. Diadomingo tin e Boat Fest cu ta tuma lugar na Surfside Beach.

Cuerpo Policial ta cla pa e weekend aki y kier a recorda pueblo cu controlnan ta sigui prome, durante y despues di e actividadnan aki .Cuerpo Policial lo ta encarga manera semper cu e orden publico y ta haci un suplica pa corda cu ta actividad di mucha y laga nos muchanan gosa di nan actividad.

Pa e actividadnan cu lo tuma lugar na Carnival Village kier a recorda e pueblo cu no ta permiti pa sinta cu stoel , ni haci bbq, ni hunga domino pafo riba aserca/ caminda. Medida lo ser tuma si constata esaki . Departamento di salubridad lo pasa haci su controlnan y ta haci un apelacion pa tur hende tin nan Caarchi BERDE ORIGINAL cu nan y NO copia!!!

Loke ta eactividad di Boat Fest Cuerpo Policial lo tin e parti di lik op stuk cu ta conoci den pueblo pa “FAYA BO HAYA”. Cuerpo Policial ta bon prepara pa loke ta e actividad aki y ta recorda tur hende pa corda riba nan comportacion y si bo ta BEBE NO STUUR .!!! Evita pone bo bida y di otro na peliger.

