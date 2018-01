Cuerpo Policial Aruba ta anuncia fecha- y rekisitonan pa e temporada di kampeer

Relaciona cu Semana Santa caminda cu nos concuidadanonan tin e custumber di bay campa, Alto Comisario di Polis, Sr. mr. A.E. Richardson ta haci un yamada fuerte na nos campadonan pa tene cuenta cu e condicionnan bao di cual e permiso ta wordo otorga.

E fecha riba cual nos campadonan por cuminsa kampeer ta Diadomingo 25 maart 2018 pa 12’or di merdia. Kiermen riba e fecha y ora stipula ta permiti pa pone trailernan y tentnan riba nos beachnan. Tur obheto cu wordo poni prome cu e fecha y ora stipula lo wordo kita pa polis. E ultimo dia di kampeer lo ta dia 8 april 2018, despues di campamento tur obheto mester wordo kita for di beachnan. Si esaki NO sosode anto polis lo kita esakinan riba gasto di e campado. P’esey un yamada ta bay na un y tur pa mantene nos beachnan limpi. Deposita tur desperdicionan den bari di sushi of den saconan di plastic.

Formulario pa pidi vergunning pa kampeer ta obtenibel na Administracion di Polis desde awe dia 8 Januari 2018 te cu dia 9 Maart 2018 entre 08.00 pa 11.30’or y 13.00 pa 16.30’or. Formulario ta obtenibel na tur warda di polis.

Na e permiso a wordo añadi condicionnan extra compara cu añanan anterior.

1. Ariba e santo blanco di e beachnan bao ningun circunstancia ta wordo permiti pa haci B.B.Q., na otro parti solamente por haci B.B.Q. cu B.B.Q. pit di gas.

2. Tentnan y trailernan cu ta wordo uza pa campa mester ta den bon condicion. Nan mester wordo poni a lo menos 10 meter di e oriya di lama y nan mester wordo poni a lo menos 5 meter for di e caminda publico. Si no nan ta wordo kita pa polis.

3. Bao ningun forma ta wordo permiti pa reserva tereno pa kampeer.

4. Tentnan, trailernan y otro obhetonan cu ta wordo uza pa campa no por wordo poni riba otro luganan cu ta e luganan cu ta destina pa esakinan y cual luganan a wordo destina pa Gobierno.

5. Den tentnan/trailernan mester tin suficiente recursonan pa loke ta trata dunamento di prome auxilio. (E.H.B.O.)

6. Ta prohibi pa pone na tentnan/trailernan obhetonan of plachinan cu no ta cuadra cu moralidad.

7. E campamento mester sosode conforme e condicionnan bao di cual e permiso a wordo otorga.

8. Ta prohibi di core cu vehiculonan di motor, bicicleta, cabay y garoshi riba nos beachnan y principalmente na luganan caminda ta destina pa publico.

9. Ta prohibi di pega candela riba nos beachnan.

10. Ta prohibi di bende cuminda, softdrinks, mixdrinks, of cualkier otro tipo di articulo ariba beach sin permiso.

11. Musica por wordo toca solamente fei den trailer of tent den siman te 10.00 p.m y den weekend te 12.00 p.m. y di tal manera cu otro campadonan no ta wordo molestia. E uzo di sound system/amplifiers etc. ta wordo permiti solamente si otro campadonan no ta sinti molester di esakinan.

12. Ta prohibi pa kap mata, sin permiso.

13. Ta prohibi pa core cu boto y pa ankra den zwemzone, tambe ta prohibi pa mara boto na boeinan cu ta destina pa scheepvaart.

14. Ta prohibi e uzo di pallet y carton riba beach, sino nan ta wordo kita door di polis.15.Ta prohibi pa uza e beach of e palo di coconan como toilet.

16. Ta prohibi pa tin cabay y cacho riba beach.

17. Ta prohibi pa e campadonan uza e hut nan pa nan campa, nan ta wordo laga liber pa e personanan cu ta bin pasa dia.

18. Bou ningun circunstancia mag di susha e beachnan.

Boternan kibra, splinter di glasnan no mag di wordo laga atras riba beach, ni tampoco no tira esakinan den lama. Esaki ta conta pa desperdicio tambe.

19. E permiso no mag di wordo pasa pa otro persona.

20. E poseedo di e permiso mester tin esaki completo den su tent/trailer na un caminda visibel pa polis.

21. E poseedo di e permiso mester tene cuenta cu e tin solamente derecho riba e luga di campa durante e tempo cu efectivamente e ta campando, prome cu esaki bo no mag di reserva, marca, pone cabuya etc.

22. E poseedo di permiso ta keda responsabel pa cualkier daño na otronan debi na existencia di su tentnan/trailer of otro obheto.

23. Indicacionnan di Polis duna na interes di ordo publico y siguridad di persona, bienes y basa riba moralidad mester wordo sigui estrictamente.

24. Ta prohibi pa uza e Hutnan pa campa, nan ta keda liber pa e usuarionan den dia.

25. Esun cu no actua conforme e condicionan bao di cual e permiso a wordo otorga ta wordo considera di a actua sin permiso. E permiso e ora ey ta wordo revoca y bo por haya proces verbaal.

Cuerpo Policial kier a recorda na e comunidad di Aruba, cu ta ultimo dia pa haci un peticion pa campa ta dia 9 di Maart 2018.