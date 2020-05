Cuerpo Policial Aruba recientemente a celebra y reconoce su personalnan

Cuerpo Policial Aruba recientemente a celebra y reconoce su personal esta sra E.M. THIEL , sra L.E. DUBERO-BISLIP como tambe sra Janine RODRIQUEZ.

Sra. E.M. “Mienke” Thiel – Williams cu drenta den servicio di Gobierno di Aruba riba 01 mei 1977. E aña aki e a celebra 43 aña den servicio di gobierno y den servicio di Cuerpo Policial Aruba. Durante transcurso di e añanan sra. Mienke a traha na diferente departamento riba tereno administrativo (vergunningen, rijbewijzen, strafkaart, finanzas, etc.). Actualmente sra. Mienke ta ocupa e funcion di “Coordinator Bureau Planning & Control” y alavez “wnd. Coordinator Bureau Financiele Zaken”.

Sra. Mienke a ricibi un aprecio pa su añanan di servicio debi nan su dedicacion na su trabao y pa e hecho cu e ta cai den e categoria cu por a keda cas den e temporada di COVID-19. Sra Mienke toch e sigi cu su trabao y ta foma parti di e “skeleton crew” di e Divisie Bedrijfsvoering di Cuerpo Policial Aruba.

Pa loke ta sra. L.E. “Chana” Dubero-Bislip, su persona a drenta servicio di Gobierno di Aruba riba 02 januari 1990. E a celebra su jubileo di 30 aña trahando den gobierno y pa e ultino añana na Cuerpo Policial Aruba. Sra. Chana a traha na diferente departamento riba tereno administrativo (imigracion, rijbewijzen, DIV, strafkaart, finanzas, etc.). Ne es momento aki e ta ocupa e posicion di “Financieel medewerker” den e Bureau Financiele Zaken. Sra. Chana tambe ta forma parti di e “skeleton crew” di e Divisie Bedrijfsvoering di Cuerpo Policial Aruba. Mando Policial a entrega sra.Chana su decreto gubernamental (landsbesluit) y un regalo.

E mainta aki tambe mando policial a reconoce sra. Janine Rodriquez pa su dedicacion na su trabao desplega den anja 2019 y tambe e añanan anterior. Sra. Janine ta wordo considera “Woman of the Year 2019”. Un sra cu un curazon y cariño inmenso pa cu su trabao. Tur caminda y na diferente ora bo ta topa Janine y semper cla pa brindando yudansa. Su persona tambe ta forma parti di e “skeleton crew” di e Divisie Staf Korpschef. Su funcion ta “Consulent Slachtofferhulp”.

Masha pabien na e tres damanan y masha danki pa nan trabao y dedicacion.

