Cuerpo Policial Aruba: Nos tin cu rechaza e vestnan regala door di un media

Riba diaranson 10 di augustus 2017 Korpschef di Polis a tuma nota di un noticia/informe relaciona cu un cantidad di vest di seguridad cu lo a ser entrega na varios miembronan di Cuerpo Policial Aruba door di un agencia di noticia (den e caso aki 24ora.com). Como Korpschef di Polis mi no tabata na haltura di esaki.

E noticia aki a causa cierto reaccion for di varios cuidadano pero principalmente di hopi miembro di polis mes.

Como Korpschef di Polis,mi ta di opinion cu specialmente durante un temporada asina dificil manera den un aña di eleccion politico nos como Cuerpo tin cu evita cu por tin duda den nos imparcialidad. Como Korpschef semper un di mi prioridadnan ta e seguridad di nos coleganan. Como tal semper nos a traha hunto cu diferente partnernan strategico pa yega na mas fondo y material pa e Cuerpo por funciona optimal y na un manera safe.

Pa nos e ta importante pa mantene e confianza di tur persona den e comunidad.

Nos imparcialidad no mag di wordo questiona ‘at all’ pa asina nos por sigi goza di e confiansa ey.

Nos di Cuerpo Policial ta gradici sinceramente e gesto di solidaridad pa cu nos Cuerpo pero mester rechaza esaki respetuosamente pa no tin duda den nos objectividad. Den e mesun rosea nos kier informa cu ya caba tin un cargamento di vestnan di seguridad na caminda cu pronto lo wordo entrega na nos miembronan. Nos kier sigura nos comunidad cu nan por tin confiansa absoluto den e imparcialidad di nos Cuerpo.