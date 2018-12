Cuerpo di Docentenenan no ta culpabel di tur problema social di Aruba

Mi por a tuma nota cu recientemente na diferente ocasion por a wak riba media diferente publicacion cu segun mi persona ta atacha e imagen di un grupo di hendenan cu tur dia ta sali traha pa duna lo maximo pa educa nos muchanan. Awe mi ta skirbi un articulo pa trata na educa nos pueblo cu e cuerpo di docentenan no ta esun cu ta cobra schoolgeld, y pa demostra tambe cu e cuerpo cu semper a tene e derecho di mucha na prome lugar, awendia ta ser trata manera cu nan ta culpabel di tur problema social na Aruba. Y sigur un cuerpo cu tin hopi poder si nan kier uz’e pa por haya locual cu tur gobernante a bin ta priminti nan pero nunca a cumpli cu nan, pero nan etica di trabao y nan stimacion pa e mucha ta haci cu bo no ta hayanan riba caya.

Cobransa di schoolgeld

Pueblo completo sa cu na Aruba mayornan tin e deber di paga schoolgeld pa nan yiu(nan) cu ta bay scol. Un parti grandi di e suma total ta bay pa actividadnan durante aña unda cu tin algun cu ta vast, entre nan Sinterklaas, Pasco, Pasco Grandi y actividadnan di fin di aña escolar. Ainda durante aña ta bin algun actividad extra y hopi biaha ta pidi e mayornan placa pa bus. Cada maestro tin cu tene su lista den klas di cua mucha a paga schoolgeld y ta manda esaki pa e cabesante cu na su turno ta pasa esaki sea pa gobierno of pa e fundacion na cual e scol ta pertenece. Na final di dia ta e fundacion of gobierno ta manda cobra e mayor e schoolgeld y no e docente. E docente ta traha pa dicho organisacionnan y no por keda sin entrega un carta cu ta bin di su doño di trabao. Semper mi a para y ta keda para cu e schoolgeld ta un acuerdo entre mayor y e fundacion of gobierno, pues si bin un carta esaki lo mester ser entrega na e alumno pa su mayornan y ta keda na e instancia pa atende cu e mayor y no cu e mucha. Y na momento cu e carta no yuda, e fundacion of gobierno mester atende directamente cu e mayornan y no cu e mucha!

Contribucion di docentenan

Como docente bo ta haci hopi cos den silencio y nos no ta expone nada riba Facebook of otro medionan di comunicacion, pasobra ta algo cu nos ta haci di curason y tambe pa no expone ningun mucha ni mayor y sigur den un comunidad chikito. Durante aña mayoria di scol awendia ta haci diferente actividad pa recauda fondo y hopi biaha esaki ta ser uza pa e actividadnan extracuricular y tambe pa casonan manera actividadnan cu tin cierto muchanan cu nan mayornan no a paga pa nan tambe por celebra e actividad, pasobra como mucha nan tin derecho. Y alabes e ta duna e mayornan e tempo pa por paga e schoolgeld pasobra mayoria ta paga nan schoolgeld prome cu fin di aña escolar, pero nan mester mas tempo debi cu hopi tin di traha dianan liber, oranan extra of ta hunga sam pa por cumpli cu nan debernan. Mi sa di experiencia cu e mayornan den mayoria ta cumpli.

Banda di esaki, nos como docente cu hopi ta critica sin sa e realidad, tur aña di nos mesun saco nos ta percura pa aña escolar habri nos klasnan bunita decora, temporadanan di Pasco, Sinterklaas, cuaresma entre otro. Nos mes ta bestel esakinan for di nos salario p’asina por tin un clima pedagogico apto den nos klas. Sin conta cu nos tin cu cumpra nos mesun laptop pa por yena cifranan y tambe nos mesun beamer, television, printer etc pa por funciona debidamente sin cu nos ta haya nada di nos doñonan di trabao. Y den otro casonan den gobierno mes trahadornan ta haya tur cos y sin conta den empresanan priva, mientras e pober maestro ta ser suta cu mas problema, mas trabao y mas gasto for di su propio saco.

Docentenan no ta haya debido atencion

Cuerpo di docente ta esnan cu desde 1986 a entrega mas di mitar di nan salario, nunca mas a conoce e adelanto manera debe ser. Pa hopi aña ta papia di structuracion di salario, pero keto bay nos ta wak tur departamento ta bay nos dilanti, mientras cu cuerpo di docente a keda tras y nan tambe ta mayor, tin famia y tambe kier progresa. Nos di cuerpo di docente tin di traha den situacion precario keto bay, mientras otro departamentonan ora no tin airco, ta para trabao, mientras cu den fierno di calor mes e cuerpo di docentenan tin di traha sin tene cuenta cu nan salud. Otro departamentonan ta welga pa nan derecho sin importa cu nan ta perhudica nan servicio, mientras e docentenan ta opta pa keda cu e muchanan den klas. Cuerpo di docente na momento cu yega 38 aña tin di keda traha 27 aña sin ningun aumento, mientras tur caminda ta conoce promocion. Docentanan ta ser maltrata físicamente y keto bay nos ta wak cu nada ta ser haci, ta drenta nan klas y comete vandalismo pero nos no por wak ni un camara na scol y asina nos por sigui pa ilustra con maltrata e cuerpo di docentenan ta, pero keto bay ta sigui haci nan trabao den tur e mal situacion aki.

Pa termina mi ta spera cu pueblo por comprende pero sigur tambe gobernantenan habri nan wowo p’asina por pone atencion na educacion cu ta e pilar di mas grandi pa futuro di e pais aki. Pago di schoolgeld ta un problema financiero chikito, banda di tur e problematicanan di dropouts y sigur falta di cupo y tambe mal estado di scolnan y sigur falta di airco, mehoracion di curiculo y adapta na necesidadnan di futuro y hopi mas problemanan cu mester tin prioridad y mi ta spera cu por cuminsa atende cu nan manera debe di ser.

