Cuerpo di Bombero y Freewinds ta traha nonstop pa proteha nos yuinan

E cuerpo di Bombero y e ministerio boluntario di Freewinds ta trahando duro pa aleha e virus COVID 19 di nos muchanan door di desinfecta nos scolnan cu D7 prome cu nos muchanan cuminsa scol proximamente.

Esaki ta hopi importante, specialmente pa e muchanan di kleuter, ya cu nan ta mas vulnerable. E necesidad di mantene nos hubentud saludabel mester wordo enfatisa mas.

Un major cu a presencia e limpiesa a bisa ,”Di mi banda mi mester bisa , danki pa e buki di “Stay Well” y tambe un danki na e tripulacion di Freewinds y e cuerpo di bombero pa desinfecta e scol di mi yui. Mi yui por bai bek scol awor. Mi ta sintimi sigur y mi yui tambe. Danki di curason.”

Sr. Alfredo Andrade di ‘Aruba Firefighters” a bisa: ” Mi ta sintimi bon. E reaccion y comentario positivo di e maestronan y e majornan ta lagami sinti cu mi ta yuda. Nos ta trahando den un direccion positivo y nos ta contento cu nos por hasi un diferencia. Tur e bomberonan ta sinti asina.”

Hunto cu e trabou di desinfecta tur scol a haya un cantidad di e buki ” How to keep yourself and others well.”

E bukinan hunto cu e videonan simpel y informativo riba e Stay Well website (https://scientology.org/staywell) lo duna maestronan un herment efectivo pa mustra e muchanan con pa keda sigur den e temporada aki.

E ta un trabou inmenso pa hasi. Na e momentonan aki 24 scol a wordo desinfecta y nos ta sigui haya hopi mas petishon. E cuerpo di bombero y e ministerio di boluntario di Freewinds lo hasi tur posibel pa cumpli cu e petishonan cu ta drentando den e lucha pae seguridad pa nos muchanan.

