Cuerpo di Bombero ta trahando duro pa yega na unda mester ta maske cu ekiponan ta fragil

Comandante di Cuerpo di Bombero sr de Cuba durante un conferencia diahuebs mainta a informa riba algun punto cu e sindicato di Bombero a papia den un conferencia diaranson mainta. Sr De Cuba a bisa cu e no ta nenga cu e trucknan cu tin actual ta bieu pero nos ta den un estado hopi fragil y por bisa cu ta bezig ta trahando riba nan y por confirma den contacto estrecho cu minister di husticia diariamente pa por logra pa gobierno aloca fondo pa haci algun update y upgrading y compranan. Den e momento di crisis ta hopi dificil y nos tur sa con e situacion financiero di Aruba ta y ta logrando varios di e puntonan pa nos trahadonan por tin, ekipo, uniform y bon luga pa traha na dje.

Como leiding di brandweer e porta semper ta harbi pa nos dialogo y lastimamente e ultimo reunionnan cu a pidi cu sindicato e no a bay door nan lo tin nan motibonan y for di awor aki, leiding ta habri pa reuni y pa bin na mesa y dialogo e problemanan y e gusto y preocupacion di e trahadornan pa por sali for di dje y hunto yega na un solucion pa tanto e bomberonan y e comunidad di Aruba esei ta e parti importante.

Mirando cu nos ekipo ta fragil no ta pone cu nos no lo sali pa emergencia, brandweer semper ta zorg pa t’ey y yega na un emergencia pa sirbi e pueblo pasobra esei ta nos trabou, nos no ta yega cu dos truck ta yega cu uno y ta yega pa yuda y duna asistencia.

Sr De Cuba di Bombero a bisa e ultimo truck cu a haya pa sirbi e comunidad ta na 2012, e trucknan mas nobo tin 8 aña bieu, esaki a bin lastimamente cu un truck a bolter na Pos Chikito y e cantidad di truck a cay y a pone cu a busca dos truck den pura, tur momento na tur gobierno y minister ta entrega e plannan di brandweer, vision, y kico kier evita pa sigui ta reaccionario y ta corda te na ultimo riba brandweer y nos kier ta delanta riba esaki cu ora tin falta di truck of personal pa tuma accion y pa hopi aña nos ta trahando riba esaki y no tin cu punta dede na ningun gobierno of minister. Tin biaha brandweer ta ariba na e lista y tin biaha brandweer no ta riba e lista mes, y esaki ta ocasiona cu pa 8 aña largo no a haya truck nobo pa e servicio na e pueblo.

