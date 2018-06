Cuerpo di Bombero ta cla pa temporada di horcan

Manera tur aña mester cuminsa tene na cuenta y haci sondeo preventivo den cura di cas, zorg pa kita tur lo cual por bula y causa accidente. Sr. Ferdinand Ponson, vocero di Bombero cu mas sugerencia.

Mester kita tur e palo tira rond los den cura di cas of si tin un pida zink ta pidi pa schroef esaki bon, entre otro. Esaki ta pa sin un ola tropical pasa e no causa niun daño na cas of na propiedad di otro.

Ta premira 2018 como un aña hopi activo cu hopi awasero. Tambe ta pidi den temporada aki zorg pa e buraconan ta full habri pa nan no yena cu awa, cu e por bay afo riba caminda. Ta haci un suplica pa traha en conhunto cu e bisiña, yuda otro pa evita cu por tin daño material y zorg pa tur e daknan ta den bon condicion pa e zink no lanta bay. E bentananan di cas zorg pa esakinan ta bon cera, pa no haya daño den e cas.

Ta asina cu Meteo ta predeci cu e aña aki tin bin basta awa. Riba naturalesa ta purba na educa e comunidad. Ta trece e informacion na scolnan pa prepara e muchanan y duna les na esunnan mas chikito. Ta e chikitonan ta hiba e informacion cas. Ta dunanan tips.

Den caso cu hende cu ta biba cerca di algun rooi zorg pa mantenenan limpi. Awo por yama Infra Aruba pa haci limpi. Si tin algun rooi cu ta sushi strobando e awa di pasa y sali mas lihe, pa cual nan ta trahando hunto cu DOW, caminda cu nan tin nan pomp poni, nan ta haci e infrastructura di e barionan un tiki mas facil. Keto bay e awa ta keda pasa, pero e ta bay mas lihe. Esaki ta resultadonan di e bon trabao di e ultimo añanan, segun Sr. Ferdinando Ponson, vocero di Cuerpo di Bombero.

Comments

comments