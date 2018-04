Cuerpo di Bombero lo cuminsa traha mas pro activo pa comunidad

Den pasado Cuerpo di Bombero lo tabata tin un sistema mas tanto reactivo unda mester spera cu problema presenta pa busca un solucion. Actualmente ta bin cu un nobo vision unda e prioridad ta pa responde na e situacionnan den forma delanta. Sr. Eduard de Cuba, Comandante di Cuerpo di Bombero ta amplia.

E intencion di Cuerpo di Bombero ta pa traha den forma anticipa riba e situacionnan cu por presenta, caminda cu tin hopi tecnologia nobo den prevencion di candela, cu hopi artefactonan y sistema nobo di construccion di cas y mester keda delanta y keda update e sistema di trabou pa e no keda atras.

Den añanan 70’s a tuma luga material manera wallpannel cu tapijt. Awendia ta por ehempel schrootjes den plafond y mester tene na cuenta e otro peligernan nobo cu esakinan ta añadi awor aki pa tuma accion. Den parti di prevencion hopi di e cosnan ta wireless, tin otro sistema cu no ta uza awa den caso di candela.

Riba esaki mester keda educa e hende na Aruba cu e tecnologia nobo cu ya e t’ey na nos pais caba, pa nan haya sa en caso con pa haci uzo di dje y no keda atras riba e topico aki. Aruba tin leynan, manera e lifesafety 101, cu a base di esey edificio mester a wordo controla pero mester tin un ley mas specifico pa por duna e proteccion mas amplio pa pueblo. Departamento di prevencion ta bezig cun’e caminda cu pidi pa cambionan ley di hopi tempo caba. Lastimamente e no a sucede ainda, pero e vision lo keda pa sigui bay dilanti, no solamente cu e conocemento pero riba un base huridico tambe pa por duna back up na esunnan cu ta traha den prevencion actualmente tambe. Te asina leu Sr. Eduard de Cuba, comandante di Cuerpo di Bombero.

