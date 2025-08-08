Boneiro: For di djaluna 4 di ougùstùs Kuerpo di Bombero Hulanda Karibense (BKCN) na Boneiru, Sint Eustatius i Saba ta bisti un unifòrm operashonal nobo. E kombinashon impreshonante di koló blou skur ku aksènt kòrá ta hasi ku brantwer ta mas visibel pa siudadano- i koleganan di emergensia.

E unifòrm nobo ta parti di e estilo nashonal ku ta uza tambe na Hulanda, i ta remplasá e unifòrm di kazèrne anterior. Danki na mehorashon di kon e unifòrm ta fet i su diseño moderno e empleadonan di brantwer ta eksperensiá mihó komodidat i ta presentá nan mes mas profeshonal.

Ku e paso aki BKCN ta uni su mes na e esfuersonan nashonal di modernisashon i ta sòru pa unifòrm di trabou rekonosibel i kómodo pa empleadonan di brantwer na Hulanda Karibense.