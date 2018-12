Cuba a cuminsa ofrece servicio di data

LA HABANA (AP) — Carmen Gomez tin 77 aña y tres bisanieto cu apenas e conoce. E ta biba na Cuba y nan ta biba na Panama. Y diahuebs el a logra algo cu antes no tabata comun ariba e isla: el a contact cu nan desde su telefon celular cinco biaha y a wak nan cara sonriente.

Cuba poco poco a cuminsa brinda e servicio di dato pa permiti e poblacion acceso na internet desde cualkier luga, cual tabata algo hopi spera pa e habitantenan di e isla y lo tin un impacto tanto den nan asunto familiar como e perspectivanan economico.

Tal manera anuncia e siman aki, diahuebs den oranan di mainta, usuarionan a cuminsa ricibi mensahenan di texto di e compania di telecomunicacion estatal ETECSA, informando nan cu ya tabata posibel pa cumpra un pakete y haci uzo di e banda 3G, segun Associated Press.

“Mi a wak nan cla, cla, nos a combersa, cu e muchanan, cu mi nieta (mama di e muchanan), su casa. Durante 15 minuut”, Gomez a bisa emociona. Despues a sigui cuater otro yamada, el a splica. “Esaki ta cambia mi vida, e ta un comodidad tremendo”.

Autoridadnan a informa cu diahuebs lo cumisna cu e servicio di e telefonnan celular cu a cumisna cu e numbernan 52 y 53, diabierna 54 y 55 y e resto pa diasabra, ofreciendo ademas paketenan cu ta cuminsa for di CUC of pesonan convertibel (igual cantidad den dollar) pa 600 mega te cu 30 CUC pa 4 GB.

E idea di un ingreso paulatino ta pa evita un colapso cu e sistema telefonico a drenta durante un par di pruebanan piloto e aña aki den cual 800 mil persona a purba na drenta e sistema di manera gratuita.

Na 2012, mediante un asociacion cu Venezuela, Cuba a logra e acceso na un terminal di fibera optic y un año despues a habri internet café pa e poblacion. Despues, poco a poco, a cuminsa instala internet den universidadnan y centronan di trabao, pero semper cu limitacion den contratacion individual.

Pa 2015 a instala un di e formanan mas ta hala atencion di e bishitantenan: zonanan wi-fi den parkenan y plazanan cu ta permiti e ingreso riba e rednan pa 1 CUC pa hora. Tin casi 830 di espacionan popular den henter e pais.

Sin embargo, te cu awe, e idea di tin nan mesun terminal di acceso na internet desde cualkier punto ta parce algo straño pa hopi Cubano.

Comments

comments