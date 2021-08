Cuatro persona a fayece y tin 55 caso nobo

Segun resumen di awe 114 persona a recupera y un total di 55 caso nobo di COVID-19 a keda registra cual 6 ta no-residente y 49 ta residente. E cifranan aki ta representa un ‘Positivity rate’ bou di nos residentenan di 19%. Cantidad di casonan activo di COVID-19 pa awe ta 590 y cantidad di fayecidonan relaciona cu COVID-19 a aumenta na 137 cu fayecimento di 4 residente. Forsa na famia di e fayecidonan. Datos di COVID ta ilustra casonan nobo cu un average semanal di 68 caso pa dia y un average di ‘positivity rate’ semanal di 24% pa dia.

Actualmente na Aruba tin 52 persona interna debi na COVID di cual 12 ta den ICU y 40 riba piso general y na Colombia tin actualmente 16 persona den Cuido Intensivo.

DATOS;

For di comienso di juli cu DELTA a haci su introduccion na Aruba por observa cu lamentablemente 30 persona a perde e bataya contra e virus di COVID (Delta). Di e 30 personan 5 tawata tin 1 of mas vacuna y 25 no tawata vacuna. Pa medio di e data aki por conclui cu e persona vacuna tin mas chens di recupera for di e virus di COVID cu es no vacuna.

Comments

comments