Cuatro mucha homber y un mucha muhe haya den cas cu hende no ta bibando aden

Dialuna anochi laat un señora a bay controla su cas na Santa Cruz cu el a caba di sali for di dje debi cu ainda e tin algun cos pa saca afo, pero durante e controla el a tuma nota di luz den e cas y movecionnan. E señora a pidi asistencia policial, hunto cu polis a logra drenta e cura y a mira movecion di berdad den e cas, polis a bin topa cu cinco hende den e cas. Cuatro cabayero y un mucha muhe den tur e scuridad. Segunnan nan a haya autorisacion di e doño di cas pa drenta, pero lo a forsa un porta pa drenta paden. Pero esei no tabata e caso debi e señora cu ainda tin yabi di e cas y ta pagando no a entrega e cas na e doño mes y e ta keda responsabel y a pidi polis pa saca e personanan for di su cas. Polis a tuma dato y saca e hobennan.

