Cuatro ilegal cu a subi tera gara den mondi na Alto Vista

Diamars marduga un persona piscando ta raporta na polis cu tin dos boto ta yegando costa di Aruba poco pariba di Alto Vista y ta mira hende ta subiendo tera di biaha unidadnan policial ta keda manda pa e sitio. Polisnan a yega di biaha y tene un buskeda grandi y a mira vest y movecionnan ta bay zuid pa direccion mondi.

Asina basta polis a subi e sero y a logra gara cuatro homber. Mientras e boto mes a logra bay afo bek cu cuatro hende abordo debi cu nan tabata dos boto y un di nan tabata yegando cu awa. Di biaha central di Polis ta notifica tanto Kustwacht y Maritiem, unda cu aki ta bolbe tuma nota cu e radar di kustwacht no a capta nada biniendo for di zuid of no tin hende tras di e screen ta monitor nos costanan. Despues di yamadanan haci Kustwacht y maritiem a subi lama y e ora ey RCC Curacao a mobilisa e unidadnan riba lama unda e boto ta bayendo y asina den area di cabes di Aruba direccion pazuid a logra intercepta e boto y detene cuatro persona mas y trecenan tera.

Un palabra di bon trabou na e polisnan cu a riesga nan bida y bay extra mile subi mondi den scuridad y tene un buskeda grandi y gara e cuatronan cu a subi tera.

Comments

comments