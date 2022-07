Diamars atardi patruya a duna chauffeur di un nissan cube señal pa para debi cu tin un informe di ladronicia riba e auto. E chauffeur a opta pa no para y cuminsa trot den e bario.



Riba un caminda di santo e auto a para y aki tur hende den e auto a baha na careda drenta cayanan di Palm Beach. Tres mucha muhe y un mucha homber. Durante patruya polis a logra gara e prome dos mucha muhenan y e mucha homber no mucho leu for di e auto y rato despues e otro mucha muhe.



Tur cuatro a keda deteni hiba warda di Polis pa joyriding team. E auto a keda tuma den beslag.