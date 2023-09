“Nos t’ey pabo”

Meta di e rueda di prensa ta pa informa pueblo tocante un concepto nobo cu ta wordo introduci, caminda 4 fundacion ta ofrece y invita pueblo di Aruba pa participa hunto cu nos.

E concepto nobo aki ta encera un serie di 5 charla titula: “Nos t’ey pa bo”. Cada charla lo tuma lugar den diferente bario.

E 4 fundacionan activo awe, ta uni pa conscientisa comunidad. No solamente tocante nos servicionan individualmente pero tambe pa den unión nos por t’ey pa otro.

Koningin Wilhelmina Fonds -Fundacion Contra Cancer di Prostaat -Mary Joan Foundation y BOB Aruba ta traha hunto pa den e forma aki por continua duna informacion, conscientisacion y hermentnan cu por wordo aplica na cas. E 4 fundacionan aki ta enfoca diariamente riba prevención.

Bin scucha ki servicionan tin pa bo persona of pa un familiar of un amistad.

E charlanan: “ Nos t’ey pa bo” ta gratis y no mester registra. Si nos ta pidi pa tur hende jega na tempo. Porta ta habri 6:30 pm y nos ta cuminsa 7pm.

E agenda ta lo siguiente:

20 September 2023 na Teresita Center San Nicolas

18 Oktober 2023 – na MFA Santa Cruz

22 November 2023 – na MFA Paradera

21 Februari 2024 – na MFA Noord

20 Maart 2024 – den bario di Dakota

Keda pendiente pa sa mas tocante e ubicacion exacto di e charlanan.

Cada charla lo finalisa cu un bunita testimonio y nos lo culmina e anochi cu un sorpresa chikito.

Nos ta invita pueblo di Aruba pa join un di e charlanan aki, kisas esun mas cerca di bo cas.

Sin lubida nos kier urgi nos hendenan pa nan traha nan cita pa e checkeonan de salud. No warda, traha bo cita paso nos salud ta cuminsa den nos mes man.