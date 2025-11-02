Diadomingo atardi riba caminda di Bubali net na altura di Cheng’s ta keda registra cuatro auto di cual dos di nan a keda basta kibra y tabatin otro dos auto staciona di cual ta un honda y un hyundai. Un di e autonan honda cu a dal contra di e chevrolet a destrui un pali luz tambe.

Debi ne impacto tabatin por lo menos 3 hende herida. Ambulance tambe a presenta y paramedico a brinda asistencia medico na esnan envolvi.

Polis tabatin caminda cera te ora cu a haci e area limpi y cu Elmar a kita e kabelnan cu tabata colga. E persona herida a keda transporta pa hospital.