Un total di 21 banda y 78 produccion nobo lo wordo presenta durante e Soca Prefinals di Aruba Caiso & Soca Monarch

Un gran cantidad di participante a inscribi na e competencia musical di mas grandi di nos isla; Aruba Caiso & Soca Monarch (ACSM). Na prome instante, Stichting Musica a anuncia cu lo tin tres anochi di Soca Prefinals pa e edicion di ACSM2024. Sinembargo, despues di a haci un bon calculacion, e organisacion a conclui cu e Soca Prefinals mester wordo parti den cuatro anochi. E Soca Prefinals di ACSM2024 lo tuma lugar riba dia 7, 8, 9 y 10 di november 2023.

Stichting Musica ta considera e resultado di e registracion como un bon noticia y un muestra di sosten di parti e musiconan. E organisacion ta satisfecho cu e intercambio di pensamento y participacion di musico na reunion a crece durante di e aña aki y ta gradici e lidernan di banda y musiconan profesional cu a cera cabes y a traha hunto pa renoba e regla y criterianan di e competencia.

Esaki ta e lista di banda y participante nan cu lo presenta durante e Soca Prefinals di ACSM2024, sea den e subcategoria “Groovy Roadmarch” of “Power Roadmarch”. E lista ta riba secuencia alfabetico, basa riba e nomber di e banda.

1. 3 4 ALL

Artist name: Franky – Category: Power

2. BULERIA

Artist name: Buddy Love – Category: Power & Groovy / Artist name: Oye Maiky – Category: Power & Groovy / Artist name: EK – Category: Power & Groovy / Artist name: Chayo – Category: Power & Groovy / Artist name: Rocco Flava – Category: Groovy

3. CARIBBEAN BAND

Artist name: Mighty Jaoul – Category: Power & Groovy

4. D’ISLANDERZ

Artist name: Magy – Category: Power / Artist name: Maiah – Category: Power

5. DLS

Artist name: Queen Chanty – Category: Power / Artist name: Mighty Mitch – Category: Power / Artist name: Reckless – Category: Power / Artist name: Mighty Edz – Category: Power / Artist name: Bass – Category: Groovy / Artist name: Rusty Junior – Category: Groovy / Artist name: Xenon – Category: Groovy

6. DURO ENTERTAINMENT

Artist name: Casper – Category: Power

7. GOOD TIMES BAND

Artist name: The Phantom – Category: Power / Artist name: Jab Jab Nelson – Category: Power / Artist name: Chef Cook – Category: Power / Artist name: Mr. Good Times – Category: Power & Groovy / Artist name: Tall Bwoi – Category: Power

8. HOT ONES BAND

Artist name: Soca Mafia – Category: Power / Artist name: Queen T – Category: Power

9. IMPAK

Artist name: Ily – Category: Groovy / Artist name: Taiisia – Category: Power / Artist name: Master Gusto – Category: Power

10. MUSICAL TIME

Artist name: Long Roy – Category: Power / Artist name: Lord Chicho – Category: Groovy / Artist name: Valentino King – Category: Groovy

11. ‘N FUZION

Artist name: The Commissioner – Category: Power & Groovy / Artist name: Suhcy – Category: Power & Groovy / Artist name: Lyrod – Category: Power & Groovy / Artist name: Aimee – Category: Power & Groovy / Artist name: Kulchaman – Category: Power / Artist name: Mighty Priest – Category: Power

12. NOUSH & THE BAND

Artist name: Noush – Category: Groovy

13. PHENOMENON

Artist name: Rusty – Category: Power / Artist name: Marrybell – Category: Power / Artist name: Queen Sashah – Category: Power / Artist name: King Size – Category: Groovy

14. SHINE MUSIC

Artist name: Mister Uniq – Category: Power & Groovy / Artist name: Ashanti – Category: Groovy

15. SUNRISE CITY PLAYERS

Artist name: The Scientist – Category: Power & Groovy

16. SUONA

Artist name: JoeRock – Category: Power / Artist name: Ezrrra – Category: Power / Artist name: Krizs – Category: Power

17. THE CREW

Artist name: Papi Jones – Category: Groovy

18. TSUNAMI

Artist name: Daddy Bass – Category: Power & Groovy / Artist name: Galloway – Category: Power & Groovy / Artist name: Lady La Rouge – Category: Power & Groovy / Artist name: Easy B – Category: Power & Groovy / Artist name: Jr Bass – Category: Power / Artist name: Freddy Rasta – Category: Power / Artist name: King Nutz – Category: Power / Artist name: Mitch – Category: Groovy

19. X-STATIC

Artist name: MasterKey – Category: Power

20. YX3M

Artist name: Barbon – Category: Power / Artist name: Mikey – Category: Power / Artist name: Razorsharp – Category: Groovy / Artist name: Stuwy – Category: Groovy

21. ZETA BAND

Artist name: Mighty Tattoo – Category: Power

Un total di 21 banda y 78 produccion nobo lo wordo presenta durante e Soca Prefinals di ACSM2024, di cual 48 ta den categoria “Power Roadmarch” y 30 ta den e categoria di “Groovy Roadmarch”. E cifranan aki ta sin conta e registracion di participante cu lo participa den e categoria di Caiso/Calypso riba 26 di januari 2024.

E festival lo conoce 13 cara nobo, cu lo tin chens pa bira e “Rookie of the Year” y e representacion femenino a subi pa un total di 13 dama.

E Soca Prefinals di ACSM2024 lo wordo transmiti “live” na Telearuba/Nos Isla TV, canal 23, y tambe via e plataformanan digital di YouTube y Facebook di Stichting Musica, Telearuba y Elite Studios. Aruba y mundo henter lo por disfruta di cuatro anochi di musica, suspenso y ambiente for di na cas, cu famia of hunto cu grupo di amigo y colega.

Stichting Musica ta gradici Setar NV pa nan sosten como Partner oficial di e festival cu ta kere den Aruba su talentonan y semper ta aporta na nos cultura. Tambe, na Aruba Airport Authority pa nan aporte na e festival y e extra premionan cu nan lo otorga na e ganadornan den forma di travel vouchers.

E siguiente evento di Stichting Musica lo ta riba diaranson, 25 di oktober 2023. Riba e anochi aki lo trek lot pa revela riba ki dia cada banda y participante lo presenta nan produccion nobo durante e Soca Prefinals di ACSM2024. Cada banda y participante lo ricibi un cantidad di tickets gratis pa reparti entre nan famia, fanaticada of via social media. Stichting Musica y su media partners tambe lo rifa entrada gratis pa e cuater anochinan di Soca Prefinals cu lo tuma lugar di 7 – 10 november 2023 na The Venue.