Cuatro aña pa Paul Croes pa soborno, desfalco y labamento di placa

Diamars den oranan di atardi Procurador General a haci su demanda contra e cuatro casonan di IBiS cu tin den apelacion.

Mr. Deutekom a bisa Corte cu Paul Croes no a mustra ningun consideracion pa esnan cu a sacrifica pa bin traha na Aruba y tabatin mester di un permiso. El a saca hopi placa for di e hendenan aki. No mester tin ningun consideracion cu ne, pa cual el a pidi pa despues di sentencia, detene inmediatamente. El a conseha Hof pa impone e mesun castigo cu Corte di Prome Instancia a duna, esta cuatro aña incondicional, mas a pidi pa durante 9 aña e no por participa como candidato riba un lista politico.

Den caso di Melony Croes Paesch a pidi igual cu e sentencia di prome instancia, trabou pa comunidad. Mas prome a haci demanda contra Robbio di Vecchia y Jairo Wever, cu tambe ta loke a haya den prome instancia, cu ta boet. Pa Ninusca Nunez a pidi 240 ora di trabou pa comunidad of 120 dia sera, 4 luna di prizon condicional y 3 aña di prueba. Den e caso di Yvonne Martinus, Tramitador, PG a pidi vrijspraak.

Awe lo tin e parti di abogadonan cu ta defende e acusadonan, mientras cu mañan tanto PG como Abogadonan ta haya chens pa reacciona riba e ponencianan cu cada un a trece dilanti, pa finalisa cu ultimo palabra di e acusadonan.

