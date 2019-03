Cuater punto cu Universidad di Aruba ta enfoca ariba dje pa logra e meta di cada studiante

Dicon studia na Universidad di Aruba?

Nos por menciona hopi rason pakico studia na Aruba y na Universidad di Aruba, pero pa e biaha aki nos kier enfoca riba 4 punto. E 4 punto nan aki nos di Universidad di Aruba ta enfoca hopi riba dje y ta nos meta pa ofrece na tur nos studiante nan.

1. Excelencia academico: Universidad di Aruba ta ofrece un programa academico bon diseña. Nos ta considera e bienestar y exito di nos studiante nan hopi importante y p’esey mes nos ta hinca hopi tempo den e programa nan cu nos ta bin cun’e. Universidad di Aruba ta traha cu e meta pa saca e miho den cada studiante, pusha nan pa asina nan descubri potencial y habilidad nan cu nan mes no ta sa cu nan tin. Lagando nan descubri esaki nan nos ta contribui na un experiencia educacional pa bida largo.

2. Guia personal y lesnan interactivo: Universidad di Aruba ta basta chikito den e cantidad di studiante cu ta atende den comparacion cu Universidad nan afo. Esaki ta trece cun’e cu e klas nan ta hopi chikito y e atencion cu nos docente nan ta duna na nos studiante ta casi riba nivel individual. Nos meta ta pa yuda cada studiante yega na nan meta y haci uzo di nan maximo potencial.

3. Futuro Lider nan: Na e momento nan aki Universidad di Aruba tin un tiki mas cu 620 studiante, poco poco pero sigur nos ta creciendo den cantidad di studiante. Universidad di Aruba su studiante nan ta desaroya nan mes pa bira futuro lider nan di nos dushi Aruba mañan.

4. Oportunidad Internacional ( hashtag #globalopportunity) : Studia na Aruba no ta significa cu bo lo no por haya un experiencia internacional!

Universidad di Aruba ta ofrece hopi oportunidad na su studiante nan bou di e programa di intercambio internacional. No solamente nos studiante nan por bay riba un intercambio educacional den Europa, Canada y Merca pero tambe nan por bay haci nan pasantia den exterior.

Esaki ta algun punto nan cu Universidad di Aruba kier enfoca riba dje na e momento nan aki pero ainda tin hopi otro rason nan pa studia aki mes.

Bin dia 6 di April 2019 na Universidad di Aruba cuminsando pa 9:30 am y haya sa mas di Universidad di Aruba y tur su beneficio nan. Nos ta warda bo!

Comments

comments