Cuater persona ta haya cancer door di transplante di mesun donante

Cuater persona cu a ricibi organo di e mesun donante a desaroya cancere di pecho despues di un caso “extremadamente straño”, segun un estudio cita pa medionan Mericano.

Riñon, pulmon, higra y curason, a wordo extirpa for di e mesun persona pa wordo implanta den cuater otro receptor y tur di nan a caba ta sufri di cancer di pecho despues di e operacion, segun un informe di e American Journal of Transplantation, segun medionan local.

E cuater enfermonan a sufri di metastasis y tres di nan a fayece.

E di cuater a logra sobrevivi despues di cu dokternan mester a bolbe extirpa un di su riñonnan ricibi y despues di a wordo someti na varios tratamento, incluyendo e kimoterapia, ni sikiera por a observa e existencia di un tumor maligno den e organonan aki.

Den e sentido aki, e autor di e estudio y profesor di Nefrologia di e Universidad di Amsterdam, Frederike Bemelman, a califica e caso di “extremadamente raro”, ya cu esaki ta e prome cu ta haya den 20 aña di experiencia.

E donante en cuestion a muri na 2007 di un golpi y despues di e fayecimento tabata momento cu nan a saca su organonan cu despues lo a wordo transplanta pa otro pashentnan. E transmision di un neoplasia- cancer-, via di un transplante di organo “ ta un caso desgraciado” cu ta sosode di manera “excepcional”, cu ta pasa den 5 di cada 10 mil intervencion. Den mayoria di caso, e tecnologia disponibel no por detecta e malesa prome cu e donacion,

