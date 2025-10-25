Aruba Tourism Authority (A.T.A.) conhuntamente cu Qredits Aruba ta anuncia e ganadornan di e di cuater edicion di Aruba Signature Experience cu ta Terawalma, Yuwana Ride, Mimi’s Jewels y Aruba’s Bee Haven & Farm.

Un iniciativa di A.T.A. y Qredits Aruba, e programa ta enfoca riba yuda empresarionan local of negoshinan nobo, y pa desaroya y promove experencianan unico y di balor halto pa e bishitantenan di nos isla. Durante e ultimo añanan, e programa a yuda negoshinan chikito y nobo drenta exitosamente den e industria turistico di Aruba.Como ganadornan di Aruba Signature Experience 2025, nan lo ricibi un pakete completo di sosten cu ta inclui asistencia financiero, coaching strategico y apoyo den marketing y branding pa amplia nan negoshi y aumenta visibilidad den Aruba su panorama turistico.

Tocante e ganadornan di Aruba Signature Experience 2025

Entre 20 participante, e cuater negoshinan local aki a sobresali, presentando un servicio of producto innovativo, cu ta enrikece e experiencia di bishitantenan.

Terawalma ta ofrece experiencia di bienestar integral, incluyendo yoga, breathwork y meditacion den un ambiente natural y relahante, creando un espacio di paz pa tanto local como bishitante.

Yuwana Ride ta un experiencia di bienestar cu ta invita bishitantenan pa explora Aruba su paisahe impresionante via un tour riba mountainbike, unda por conecta cu naturalesa.

Mimi’s Jewels ta crea joyeria artesanal inspira pa e beyeza di Aruba. Cada joya tin un toque personal, ideal pa bishitantenan cu ta busca un recuerdo autentico di Aruba.

Aruba’s Bee Haven & Farm ta dedica na preservacion di abeha y produccion sostenibel di honing local, mientras cu ta educa e comunidad riba importancia di polinizacion via tours.

Desde 2021 te cu awor, tin un total di 15 ganador di Aruba Signature Experience, cu ta brinda servicio y experencianan imersivo cu ta pone enfasis riba Aruba su patrimonio cultural, naturalesa, bienestar, romance, creatividad y artesania local.

A.T.A. y Qredits Aruba ta felicita Terawalma, Yuwana Ride, Mimi’s Jewels y Aruba’s Bee Haven & Farm, y ta desea nan tur clase di exito.