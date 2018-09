Cuater morto den tiroteo den banco

CINCINATTI, Merca- Cuater persona a fayece y cinco otro a resulta herida den un tiroteo den e ciudad Mericano, Cincinnati, den e estado di Ohio.

E tiroteo a tuma luga paden di un filial di e Fifth Third Bank, ubica den Walnutstreet, diahuebs mainta pa 9 or y 10.

E agresor a cuminsa tira den un di e entradanan di e edificio prome cu el a yega e recepcion di e banco, caminda cu agentenan a tira riba dje.

Motibo di e tiroteo ainda no ta conoci.

Cayanan cerca di e banco a wordo cera pa investigacionnan wordo haci, relaciona cu e incidente aki.

