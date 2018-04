Cuater ciclista lo asisti na campo di entrenamento na Argentina

Recientemente Aruba Wieler Bond a duna un oportunidad unico na 4 ciclista,cu ta practica e disciplina di ruta, pa biaha pa Salta, Argentina, unda cu pa un tiki mas cu 1 luna nan lo sigui un campo di entrenamento bou guia profesional como tambe participa na caredanan di ciclismo contra di top coredonan di Sur America. E cuater hoben atletanan cu a haya e oportunidad aki ta ciclistanan cu sigur ta conoci den e mundo di bicicleta na Aruba y ta sobresali den varios competencianan bishita.

E cuater ciclistanan Ruson Gonzalez, Akeem Kock, Anthony Wilson y Reegel Winklaar, bou guia di trainer nacional di ciclismo di ruta, Sr. Gabriel Diaz lo permance pa 40 dia na Salta, Argentina pa asina engrandece nan conocemento riba e materia aki y sin lubida e nuebe competencianan cu lo mester core den e districto di Salta na Argentina. Mirando e nivel di e campo di entrenamento aki no tin duda cu nos ciclistanan lo gana un tiki mas experencia y purba na hisa nan propio nivel di coremento door di aplica tur loke nan a siña durante di e 40 dianan aki. Manera cu e wordo bisa cu e actividadnan realisa ta fundamental pa e formaciońn y e crecemento di e ciclistanan. No mester lubida cu cada dia ta wordo entrena na nivel halto mei mei di atletanan di alto rendimento cu nos por siña masha hopi mes di dje. E competencianan lo sirbi pa midi nos nivel cu otro coredonan junior den e continente Sur Americano.

Keda cuarenta dia den exterior como hoben no ta nada facil mirando e estudio, famia, ect, pero e sacrificio cu cada un di e hoben aki ta haci pa kisas yega na un soño ta di aplaudi mescos cu e apoyo ricibi di nan mayornan cual ta un hecho di respeta.

Stichting Sportsubsidie Aruba ta subsidia e delegacion di ciclismo pa e campo di entrenamento na Salta, Argentina.

Cumprando weganan di Lotto, e Loteria di Aruba manera Catochi, 1-Off, Big 4, Zodiac, Wega di Number Korsou, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa Y Gana bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e Stichting Sportsubsidie Aruba.

Comments

comments