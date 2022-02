Diahuebs marduga habitante di Kudawecha a bati alarma na centro di alarma cu su cas ta na candela, e huma cu tabata sali for di e cas a yega te na bisiΓ±anan unda nan tambe a yama reporta na brandweer. Di biaha polis y un truck di brandweer a sali for di Tanki Flip.



Bomberonan a presenta mes momento cu polis y a drenta accion, maske e habitante a logra di paga e candela pero bomberonan a basha awa tog pa sigura cu no tin nada di candela a keda na e plafond. E habitante mes no sa con e candela a cuminsa na e cuarto.

Comments

comments