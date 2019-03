Cuaresma ta un tempo di austeridad y penitencia

Carnaval ta tras di porta y ta drenta den temporada di cuaresma. Cuaresma ta bin dilanti den e kalender liturgico di Iglesia Catolico. Pastoor Jairo Maduro ta relata mas di e temporada aki.

Ta cuarenta dia cu por bisa cu nos mag drenta desierto cu Hesus, ta cuarenta dia di oracion, meditacion y di yuna. Tambe di haci caridad pa cu otro. E ta un cuarenta dia cu cada ken sa con nan ta biba nan cuaresma. P.e. parokianan ta haci caminda di crus, tando den bario como den misa mes. Cuaresma ta un tempo di austeridad, di baha man na kico mas nos gusta.

Antes cosnan tabata mas marca, no tabata toca ni radio. Tabata un temporada hopi silencioso. Cuaresma cada persona ta haci’e den un forma personal. Iglesia t’ey, e ambiente di liturgia ta cambia un poco, e color ta bira color lila, e musica ta bira un poco mas trankil den misa. E predicashi semper ta keda na invitacion pa combersion, pa comparti cu otro y pa reza, haci penitencia, ayuna.

Hobennan y cuaresma

E periodo di hubentud ta e periodo di preparacion, pa e fase di hoben pa adulto. Den e etapa aki tambe por keda cerca di Hesus. Pero hubentud mester ehempel, modelonan. E generacion nobo ta crece, cu falta di balor, falta di spiritualidad. Y nan ta tum’e como algo gewoon. Awendia por sinti cu e hobennan kier mira ehempel. Si ta bisa pa haci’e bon, e ora lo kier mira e persona como adulto, como profesional, gobernante, sacerdote. Pero lo kier mira e hoben haci’e mas miho posibel y mustr’e con e bida mester ta. Nos ta bibando ariba un pais unda cu tin hopi problemanan social. Den famia tin matrimonionan cu ta fracasa, esey ta trece hopi situaiconnan duro cu e hobennan por sintinan desapunta, decepciona pa situacion di famia mes. Pero nan ta keda invita e hobennan pa semper keda cerca di Hesus y haci tur cos na e miho manera, segun pastoor Jairo Maduro.

Si bay bek den tempo cu e pastoor tabata mucha, e grandinan tabata bisa cu diabierna ta come pisca y diaranson di shinishi ta mesun cos. Y ta haci esey pa un cierto respet. Pero e cos ta, segun Pastoor Jairo, e ehempel pa e generacion nobo mester bira mas skerpi. Si hende grandi tambe ta aleha di Dios, sin bida spiritual, sin e amor pa Dios.

DIARANSON DI SHINISHI

Diaranson di shinishi lo tin misa pa 5 or di mainta. Durante dia lo bishita diferente scolnan. Y atardi lo tene un misa. Ponemento di shinishi lo atrae hopi hende. Tin diferente pregunta di unda e shinishi ta bin. Pastoor Jairo a bin di e palmanan di e Diadomingo di Rama di aña pasa, cu a wordo kima y ta wordo uza como shinishi. E no ta un sacramento y tampoco pa duna suerte. E ta un recordatorio pa hende, loke nos ta y loke nos ta bira despues. Nos ta fragil dilanti di Dios,nos ta chikito nos ta nada. Esey ta un custumber for di tempo di bijbel, hendenan tabata tira shinishi ariba nan cabes of nan tabata sinta den shinishi. E tin hopi simbologia den dje.

Si ta bay tuma shinishi, kiermen cu bo kier compromete bo mes den e 40 dianan aki, pa biba un bida di oracion, di austeridad, ta yuna, ta comparti cu esunnan cu tin mas necesidad den tur parokia. Durante di cuaresma parokia ta colecta comestibel cu hopi biaha y cu ta keda subi, hende ta bati na porta di misa. Caridad ta kita arsenal di pica cu nos tin ariba nos mes.

Den temporada di Cuaresma, profeta Joel ta bisa nos pa bin bek awo cu tin tempo ainda. Es decir, awo cu tin tempo ainda. Es decir ora cu bo ta na bida ainda.

