Cuarenta aña di e prome fecundacion in vitro

Fecundacion in vitro a haci posibel e nacimento di miyones di mucha rond mundo. Tabata e docternan Britanico Patrick Steptoe y Robert Edwards (Premio Nobel de Fisiologia y Medicina 2010) cu a realisa cu éxito e prome fecundacion in vitro na 1977. Na Juli di e siguiente aña e prome “prueba” a nace, Louise Brown, dia 25 Juli 1978.

Infertilidad ta afecta mas o menos 15% di e parehaann y nan por wordo provoca pa varios causa, tanto di parti femenino como e parti masculino. Den algun caso infertilidad tin origen femenino of masculino solamente, pero den mayoria caso ta haya un combinacion di anormaldidnan di ambos banda cu ta actua di manera simultaneo.

E impedimento mecanico ta, awendia, un condicion di infertilidad relativamente poco frecuente. Actualmente, e calidad di sperma ta abao, dor di varios causa di e regimen di bida di e homber y factornan ambiental. Di otro banda, e edad den cual e muhe ta dicidi na procrea ta subiendo continuamente. P’esey, mayoria di e casonan cu wordo trata ta relaciona cu e calidad abao di e sperma of e ovulonan.

E base di fecundacion in vitro ta consisti di extraccion di ovulo for di e muhe, su fecundacion den e laboratorio y e transferencia di e embrionnan resultante den e utero. E tratamento pa esaki ta consisti di varios paso. Prome, e muhe ta ricibi un tratamento hormonal pa genera varios ovulo na luga di uno so, cual lo ta normal den un ciclo ovulatorio natural. Despues e ovulonan recien saca por wordo fecunda den e laboratorio (in vitro) of inyectando directamente un sperma debidamente selecciona dentro di cada un di e ovulonan (ICSI na ingles “Intra Cytoplasmic Sperm Injection”).

Despues di 2 pa 6 dia di e extraccion di e ovulonan, e embrionan selecciona ta wordo transferi, via vaginal den e utero. E demas embrionan considera di bon calidad ta wordo conserva pa wordo gefreeze y ta wordo warda den un likido nitrogeno, unda nan por keda warda pa varios aña prome cu nan wordo transferi y den caso di fracaso, sin mester di ripiti e protocol di stimulacion ovarico y extraccion di ovulonan for di e ovario.

Masha poco hende tabata kere cu e fecundacion por a wordo produci cu exito pafo di e organismo di e muhe. Ya caba a haci testnan ariba animalnan unda cu fecundacion in vitro a funciona. Sin embargo, e prome paso den e ser humano a pone hopi hende tembla.

