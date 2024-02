E industria di lechi a bisa nos pa varios decada cu lechi di baca ta esencial pa tin weso sano y yuda e muchanan crece. E ta un mensahe tambe sosteni p’e gobierno federal di Merca, cu ta bisa cu come of bebe lechi ta importante pa desaroya y mantene e wesonan fuerte.



Pero, lechi di baca ta realmente esencial pa un mucha crece? Adulto tambe mester bebe esaki pa tin e wesonan mas fuerte? Cuanto lechi y calcio nos curpa ta realmente necesario?Den un articulo The Washington Post a indica cu a papia cu varios experto tocante e rol di lechi den crecemento di weso y salud en general. Nan ta di acuerdo cu lechi puro ta un bebida hopi mas nutritivo cu hopi bebida aromatisa cu ta ofrece na mucha. Pero e expertonan ta bisa tambe cu lechi lacteo no t’asina esencial pa salud en general manera hopi hende ta kere. Pa adulto of mucha cu no gusta lechi of tin intolerancia na dje, ta poco probabel cu elimina lechi for di un dieta saludabel y varia ta causa problema di salud.Cuanto calcio nos mester?Si ta sigui un dieta saludabel y varia, ta probabel cu ta haya calcio for di hopi cuminda diferente, no solamente for di lechi. Calcio por hay’e den fruta, berdura, grano, pisca, noot, simia, tofu, lechi vegetal y di soya fortifica y, naturalmente, keshi y otro producto di lechi.Varios organisacion di salud ta haci recomendacion hopi diferente tocante e santidad di calcio cu nos mester. Na Merca, Departamento di Agricultura ta recomenda un cuminda di calcio di entre 1000 y 1300 milligram pa dia pa mayoria di e poblacion, y di dos te tres cup di lechi pa dia pa mayoria di mucha y adulto. Pero e Organisacion Mundial di Salud ta bisa cu e mester ta solamente 500 mg di calcio pa dia. Un cup di lechi di baca ta contene mas of menos 300 mg di calcio.

En general, estudio clinico a haya cu asigna adulto cu ta tuma suplemento di calcio no ta reduci nan chens di sufri fractura di weso. Na mes momento, e estudionan ta mustra cu e paisnan cu mas ta bebe lechi y consumi calcio, manera Suecia, Dinamarca y e otro paisnan di Noord Europa, paradohicamente tin e indicenan mas halto di fractura di heup.

Consumo di calcio ta necesario pa crecemento di weso y densidad mineral di weso. Pero e estudionan ta sugeri cu e margen no t’asina halto manera tradicionalmente tabata pensa.

Den un estudio controlado, e investigadonan a recluta mucha homber y mucha muhe entre 8 y 16 aña, algun di nan a ricibi tres porcion di lechi of producto di lechi tur dia pa 18 luna. E estudio a haya cu e consumo adicional di lechi y calcio no tabatin impacto riba e densidad mineral di weso di e muchanan.

Si bo no kier bebe lechi of producto di lechi, bo por come fruta, berdura di blachi berde, lechi vegetal fortifica y otro cuminda rico den calcio. Si e ta preocupa cu calcio, Walter Willett, profesor di epidemiologia y nutricion na e Scol di Salubridad Publico TH Chan na Harvard, ta recomenda pa tuma un suplemento di calcio cu ta contene vitamina D. E dosis cu e ta recomenda ta 500 mg di calcio cu mas of menos 600 di vitamina D.” Si un hende tin un bon dieta, probablemente e no mester di un suplemento”, Willett a bisa.



Na 2019, cuater organisacion lider den salud, e Academia di Nutricion y dietetico, e Academia Mericano di Odontologia Pediatrico, e Academia Mericano di Pediatria y e Asociacion Mericano di Curason, a uni pa publica un recomendacion di consensus cu ta declara cu awa cu ta core y lechi pasteurisa puro t’e dos miho bebidanan pa mucha di 5 aña of menos, pero e cantidadnan recomenda ta varia segun edad.

12 luna of menos: Sin lechi di baca. Te cu un cup di awa pa dia.

1 pa 2 aña: dos pa tres cup di lechi completo pa dia. Di un te cu cuater cup di awa pa dia.

2 pa 3 aña: Te cu dos cup di lechi descrema (sin vet) of cu tiki vet (1 porciento) pa dia. Di un te cu cuater cup di awa pa dia.

4 pa 5 aña: Te cu 2.5 cup di lechi descrema (sin vet) of cu un calidad di vet abou (1 porciento) pa dia. Te cu cinco cup di awa pa dia.

Willett a enfatisa cu lechi ta un “cuminda completo” cu por provee hopi nutriente, specialmente p’e personanan cu tin un dieta deficiente. “Hopi hende rond mundo ta consumi dieta cu ta contene entre 70 pa 80 porciento di cuminda basico cu starch (maizena) manera aros of maishi y den e situacion ey, lechi por yena hopi bashi nutricional”, el a agrega. “Pero esey no ta un dieta optimal.”

Lechi ta haci bo mas halto?

Den un estudio Britanico na 1976, 581 mucha di scol primario cu tabata biba den un area di entrada abou a wordo asigna pa ricibi lunch di scol cu lechi of lunch sin lechi. Despues di 21 luna, e muchanan cu a ricibi lechi gratis a crece, na promedio, solamente 1/10 di duim mas. E efecto tabata asina chikito cu experto ta bisa cu no ta un diferencia clinicamente significativo pa mayoria di e muchanan.

“E efecto ta parse mas pronuncia ora tin un nutricion hopi deficiente cu den e otro medionan”, Jorge E. Chavarro, dokter y profesor di nutricion y epidemiologia na Th Chan School of Public Health na Harvard. Si bo ta crece bon caba,” e no ta haci bo super halto”, el a bisa.



Bebe lechi di baca ta aumenta nivel di hormona manera IGF-1, cu ta promove crecemento di e wesonan y e tehido muscular, Willett a bisa.

Pero Willett, kende a crece den un cunucu di lechi den region Midwest di Merca, a bisa cu cualkier crecemento adicional cu por wordo obteni cu un consumo grandi di lechi ta un arma cu dos punta. E wesonan mas largo tin mas chens di kibra, loke por splica e cantidad di fractura mas halto den e paisnan cu ta bebe lechi.

Nos mester ta preocupa cu hormona den lechi?

lechi di beca naturalmente ta contene hopi hormona anabolico pa beneficio di e bishenan recien naci. “Bo kier p’e bishenan por lanta y core den un par di ora, p’esey tin tur e hormoonnan di crecemento den e lechi”, Willett a bisa.



Lechi di beca comercial ta contene hormona sexual manera progestin y estrogen pasobra e vacunanan den e boerderijnan industrial ta impregna mayoria di e tempo cu nan ta suministra lechi. Algun evidencia ta sugeri cu e hormoonnan aki por stimula crecemento di cancer: estudio di observacion grandi a relaciona consumo di lechi y lechi cu indice mas halto di cancer di pecho, prostaat y testicular.

Pero e estudionan aki ta mustra solamente co-relacion, no causa y efecto. Otro estudio a pone e resultadonan aki den duda y na mes momento hopi estudio observacional a haya cu consumo di lechi y producto di lechi ta reduci e riesgo di desaroya cancer colorrectal. Algun investigado ta specula cu calcio den lechi tin un efecto protector riba e intestino diki.

Kico ta pasa si un mucha no gusta lechi of no ta toler’é?

E declaracion di consensus no ta recomenda lechi di origen vegetal pa mucha bou di 5 aña, pasobra “nan no ta nutricionalmente ekivalente na lechi di baca” y por contene sucu agrega. Pa mucha intolerante na lactose of alergico na lechi, of cu nan famia ta sigui un dieta basa riba vegetal of ta evita lechi pa tur otro motibo, manera impacto ambiental, hopi experto ta recomenda lechi di soya fortifica, cu ta considera di ta mas comparabel nutricionalmente.

Den un articulo, Willett y dokter di Harvard David Ludwig a conclui cu “bo por haya un crecemento y desaroyo normal durante mucha sin producto di lechi si bo atende cu e calidad di e dieta, incluyendo e uzo di suplemento di vitamina B12 den dieta cu ta inclui poco producto animal y vitamina D pa compensa e exposicion abou na solo.”