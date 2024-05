Recientemente un amigo y fiel lector di mi articulonan a manda mi un pida di un articulo cu Adam Gopnik a skirbi den The New Yorker. E pieza ta parti di un reseña di e critico/autor Max Beerbohm riba e skirbimento di James A. McNeil Whistler, miho conoci como pintor. (Whistler a pinta e famoso “Whistler’s Mother” balora na mas di 30 miyon dollar). Beerbohm ta compara escritura cu discurso como maneranan di expresion y ta elogia Whistler pa su estilo di skirbi.



E pieza di Beerbohm a inspirami pa analisa mi propo esfuersonan como autor na Papiamento y te asina leu cu mi por, purba sigui ehempel di Whistler.

E problemanan na Papiamento ta hopi. Manera Beerbohm ta alega, como autor mi mester tuma na cuenta cu skirbimento, como un manera di expresion, tin di competi cu comunicacion oral. Skirbimento definitivamente ta den desventaha.

Esun cu ta papia no tin mester di depende solamente riba loke e ta bisa; e tin ayudo di su “body language”, su cara y mannan cu ta constantemente den movimento y ta hopi expresivo. Cu un dede den laira, Alvaro Uribe, ex-president di Colombia, por duna tremendo enfasis na su palabranan. Tambe e orador ta haya ayudo di su bos cu tur su inflexionnan y su paso variabel, lento of rapido. Cu esakinan, esun cu ta tene un discurso por hasta crea diferente nuance sutil. E predicador evangelico Billy Graham tabata maestro di halsa of baha su bos pa hala mas atencion na loke e ta bisa. Den e dianan mas dificil di Reino Uni durante e di dos Guera Mundiale prome minister Winston Churchill, uzando tur e recursonan di papiamento, a inspira y uni su pueblo cu su discursonan na radio.



Pero nos cu ta skirbi? Pa tur efecto, ami ta depende completamente di e palabranan cu mi a scoge, di e secuencianan cu mi scoge pa posiciona e palabranan y di e simbolonan. Nos “Vocabulario Ortografico” ta yama nan signo di lesa. Tambe mi ta depende di e presentacion grafico di palabranan, uzando letternan minusculo of mayusculo, den bold of cursivo. Mi mester uza e poco recursonan disponibel pa expresa tur loke mi mes lo por a expresa cu mi bos, cara, mannan y otro gestionnan si mi tabata un orador.

Benny Nisbet, ex-lider di Partido Poltico Arubano, a hiba e uzo di LETTERNAN mayusculo pa hala atencion te un otro nivel. Pa hopi aña Sr. Nisbet tabata skirbi henter su relatonan pa prensa uzando letternan mayusculo exclusivamente. Ami ta convenci cu e practica aki ta contra-productivo. E autor cu tabata firma su articulonan E poeta americano tu tabata firma “e. e. cummings” tabatin e reputacion di nunca uza letternan mayusculo. E practica aki ta tambe ta contra-productivo.

Na Papiamento, escogencia di palabra ta presenta un dificultad grandi pasobra no ta existi un diccionario di Papiamento cu ta splica e nificacion di un palabra den diferente contexto y ta lista nan uzo y su sinonimonan. P’esey mi ta uza e diccionarionan di otro idioma, principalmente Ingles. Esaki ta duna mi e palabra cu ami kier scoge, pero despues mi mester yega na e palabra na Papiamento, sea via e Diccionario Ingles-Papiamento di Sr. Jossy Mansur of uzando idioma Hulandes via e Grootwoordenboek di e pareha van Putte-deWindt.

Segun edufind.com, e signonan di lesa ta wordo uza pa structura y organisa bo skirbimento. (E Vocabulario di Ortorafia di Papiamento tin un lista di 11 signo cu nan nomber na Papiamento, pero no ta menciona pa kico cada un ta wordo uza). Pa ami, puntonan, signo di pregunta y signo di sclamacion normalmente ta indica fin di un frase. Tambe e signonan ta duna sentido, claridad y enfasis den frasenan. Tres punto (…) ta reemplaza texto cu e autor no kier inclui den un citacion of nan ta indica un pausa. Imagina bo si un buki ta wordo skirbi sin simbolonan cu ta instrui e lesador manera un tocado di fiyo cu ta lesa partitura di musica!

Otro herment grafico cu e ami ta uza ta letternan diki (bold) of cursivo (italics). Palabranan cu letternan diki of cursivo ta otro manera di hala atencion di e lector of enfatica un topico den e texto. Letternan cursivo ta wordo uza tambe den un citacion di un declaracion pa mustra na unda e orador a pone atencion.

Desafortunadamente, tin corant cu ta elimina tur letter cursivo den articulonan cu nan ta ricibi. Esaki ta debilita e skirbido ainda mas. Recientemente un corant cu normalmente si ta uza letternan cursivo, accidentalmente a cambia tur pa letternan normal. Casualmente net e dia ey mi a cita un expresion cu tabata inclui palabranan cursivo pa pone enfasis riba cierto punto.

Mi a adverti cu e palabranan cursivo tabata di esnan cu mi a cita. Pero como e palabranan cursivo a keda elimina, varios lector cu a lesa mi advertencia a contacta mi pa puntra mi ta kico por a pasa. Pa mi trata di yega na e nivel cu Beerbohm ta yama un “cadencia vocal claro”, mi ta haci un ultimo test; un examinacion di calidad prome cu mi somete e articulo pa publicacion: Mi ta lesa mi columna na bos halto y si mi lesamento cuminsa vacila mi ta restructura e texto pa e por lesa facilmente. Mi ta realiza cu mi skirbimento ta leu di ta perfecto, pero mi ta sigui purba mehor’e

Clyde Harms