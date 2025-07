E campeonato di Mens Erger Je Niet Live a cuminsa dia 2 Mei cu 64 grupo. Pa e fin di siman aki, esta Diabierna 4 di Juli pa 8:59pm den Centro di Bario Brazil ta cuatro grupo so a keda invicto y un so por bira campeon di Mens Erger Je Niet Live 2025.

E ultimo weganan pa wak cua ta e cuater gruponan cu ta clasifica pa e final di Mens Erger Je Niet LIVE tabata esun di mas emocionante di e campeonato.

Den e prome wega a hunga SIN MIEDO,W.E.B-N.V,GAÑA SA, FAMILY GANG.

E di dos wega tabata HAT MASTERS, YOUTH FAMILY GANG, ENTRE NOS FAMILY, THE CRAZY RESCUERS.

Despues di e wega yena di tension, esunnan cu ta sigui pa e gran final pa diabierna awor 4 di Juli ta:

• SIN MIEDO

• W.E.B N.V

• THE CRAZY RESCUERS

• ENTRE NOS FAMILY

AWOR ! TA CUA DICHO TA BIRA REALIDAD?

1. Nos ta Sin Miedo pa WEB NV,The Crazy Recuerers of Entre nos Family !.

2. WEB NV ta avisa The Crazy Rescuerers , Entre Nos Family y Sin Miedo !.

3. The Crazy Rescuerers cla pa WEB NV, Entre Nos Family y spanta Sin Miedo!

4. Entre nos Family, Sin Miedo pa The Crazy Rescuerers di WEB NV !.

Despues di tur e tiramento di “dow” e famoso DJ di Centro di Bario Brazil ta bay sorprende tur presente. Di parti di Eddie Dandlau y Bestuur di C.B.Brazil un danki Inmenso ta bay na tur 64 grupo, fanatico y tur boluntario cu a haci e di 17 aña di Mens Erger Je Niet Live un exito atrobe.