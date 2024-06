E campeonato a cuminsa dia 20 di April cu 64 grupo . E fin di siman aki, Diabierna 28 di juni 8:00pm ta cuater a keda invicto y un so por bira campeon di Mens Erger Je Niet LIVE 2024.



Siman pasa den e weganan Semifinal, e gruponan di mens cu a hunga tabata Falcetas , WEB, Blue Energy Hilton Hotel, Busje Komt Zo.Despues a sigui Oruans Rocks, Pv 2 Good 4, Gaña Sa, Pevesa Setar.

Y diasabra tabata, No Cunsumi, Kill By The Dice, Busje Komt Zo, Blue Energy Hilton Hotel.



Den un par di wega dramatico yena di tension y alegria, esunnan cu ta sigui pa e gran final pa e diabierna awor 28 di juni ta e cuater gruponan invicto : Oruans Rocks, Gaña Sa, Blue Energy Hilton Hotel y No Cunsumi.

Centro di Bario Brazil ta invita tur grupo di Mens Erger Je Niet LIVE, pa 8:00pm bin presencia e bataya entre e invictonan.

Despues di tur e tiramento di “DOW” e famoso DJ di C.B.B ta bay sorprende tur presente. Entrada ta un smile, pero mester ta uno masha grandi “Si”!!. Danki atrobe di parti Eddie Dandlau y C.B.B, na tur 64 grupo cu a haci e di 16 aña di Mens Erger Je Niet LIVE un exito atrobe .