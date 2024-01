Diaranson marduga patruya di Oranjestad atento a sigui un kia rio cu algun mucha sospechoso aden y a sigui su tras. E auto a drenta riba un velocidad den casnan di pueblo Bushiri y e 3 baldadinan a drenta mondi. Ta mustra cu ta sospechosonan cu ta biba den e casnan di pueblo cu ultimo tempo ta hortando kia rionan. E baldadinan aki cu no tin nadi haci porta ni estudio nan no tin ta sinta mira video riba tiktok con pa horta awo y awo cu un USB y algun instalacion ta hortando autonan ultimo via ta cende auto cu USB. E auto a keda tuma den beslag pa recherche di joyriding haci nan investigacion.