Diabierna, 1 di september ultimo na The Movies di Gloria Imax Theatre, e organisacion Women’s Club of Aruba a organisa un seminario pa recauda fondo titula “Embracing Change, it is coming your way” (Aceptando cambionan cu ta na caminda).

Cu un sala completamente “sold out”, varios orador y panelista a inspira esnan presente, a comparti nan conocemento y experiencia valioso. Tambe un y tur por a disfruta di diferente sorpresa durante ful e dia. Bo tawata sa cu door di baha bo airco cu 1% bo por safe 6% riba e suma di cuenta mensual? Bo tawata sa cu nan por hack mas di 80% di password cu nos ta uza? Evita di uza bo nomber, fecha di nacemento of nomber conoci! Bo tawata sa cu Bucuti & Tara Beach Resort ta e prome y unico resort cu ta un Carbon Neutral Resort certifica den Caribe? Bo tawata sa cu marketing no ta e cosnan cu bo ta traha, sino e storia cu bo ta conta? Bo tawata sa cu incorporando un programa di sostenibilidad no ta solamente un asunto di concientisacion ambiental of etico, sino un decision sabi di negoshi? Bo tawata sa cu ‘mashin’ a cuminsa tuma over y cu nos tur tin cu bay recapasita nos mes pa e trabounan cu ta biniendo? Tur esaki y hopi mas a keda presenta.

E comision di Women’s Club of Aruba kier a gradici tur persona y compania cu a kere den e proyecto aki y a contribui na un manera of otro pa a haci esaki posibel.

Women’s Club of Aruba ta existi ya pa 89 aña na Aruba y ta un organisacion non profit y multifacetico dedica na mehora comunidad. E entrada di e seminario aki ta pa recauda fondo pa por cubri gastonan pa e organisacion por haci varios proyecto social manera entre otro e proyecto anual di “Dress a Child” den luna di december, “Student Award”, cu ta honra e miho graduadonan di tur tipo di scol secundario, eventonan social pa nos grandinan y hopi mas …

Ta gradici e comision encarga pa hinca e magno Seminario aki den otro; Lelia Lacle, Joanaila Geerman-Lacle, Milagros Posner, Roxanne Vieira, Iraisa Wever, Monique Palm y Rhona Dijkhoff. A lidera e proyecto aki Emily Perret-Gentil Ras.