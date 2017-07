Cu un plan structura maestronan por haci un miho trabao

Enseñansa den cualkier pais ta wordo considera como e yabi di desaroyo pa un pais. Un desaroyo cu ta crea e oportunidad pa nos ciudadano por identifica su mes riba e norma, balornan y e cultura cu ta esencial pa por participa exitosamente den un comunidad. Esaki ta segun candidato riba lista di MEP, Sharlene Starke

Nos sistema di enseñansa ta uno cu bo por considera anticua y pega den tempo. Esaki ta pa motibo cu el a ser diseña e tempo ey pa prepara nos pa e periodo industrial. Pues e no ta cuadra cu e tempo moderno cu nos ta bibando aden actualmente. E mundo moderno cu nos ta bibando aden ta rekeri e desaroyo di habilidadnan nobo cu ta conecta cu e periodo actual cu ta e periodo di informacion. Un periodo cu ta rekeri pa pensa mas critico, siña resolve problemanan na un manera mas creativo, siña traha den grupo, haci uzo di tecnologia moderno y siña traha cu y maneha e abundancia di informacion existente. Un sistema cu tin cu prepara nos pa cumpli cu e demanda laboral actual.

E desaroyo di e problemanan social na Aruba ta bin grandemente tambe cu na dado momento e tarea di maestronan a cambia di ta “educadornan secundario” pa “educadornan primario”. Esaki significa cu e tarea di e maestro a bira mas pisa door cu e educacion basico di e mucha tambe ta cay riba nan. Maestronan ta sinti cu nan no ta haya suficiente sosten, guia, manpower y herment pa maneha e problematica creciente aki. Esaki ta un factor cu ta traha demotivante pa e maestronan. E demotivacion ta creciendo na un manera asina alarmante cu tin un polemica nobo cu no ta ser menciona. E aña aki tabata tin un gran cantidad di maestro cu a meld ziek pa motibo di stress, burn-out y hasta depresion. Como cu e topiconan aki ta considera como taboo na Aruba, e ta un problematica cu no ta ser discuti, pero si ta existi. Un bes mas tin cu enfatisa cu ta e maestronan ta esunnan cu ta carga nos enseñansa.

Diversificacion y tecnologia lo contribui na e accesibilidad di un enseñansa atractivo y innovativo cu lo enrikece e klasnan. Pero prome cu bay over na menciona esaki, mester percura pa e asina yama ‘randvoorwaarden’ (condicionnan basico) ta na su luga pa tur scol na Aruba. Por compara esaki cu e fundeshi di un cas. No por bay construi e dak si e fundeshi no ta na su luga. Scol mester ta un luga caminda e alumno ta sinti su mes na cas, un luga na unda e mester sinti su mes sigur y na unda e tin gana pa acudi su mes diariamente. Pa motibo cu nos sistema y infrastructura actual di enseñansa no ta bay man den man cu e desaroyo moderno actual, nos alumnonan ta percibi nos enseñansa como “laaf”. Den un sondeo haci entre alumnonan, nan a duna e siguiente comentarionan: “Siña na Aruba ta laaf! Anto ora bo ta cansa lihe, bo no ta worry pa siña mas.” Un otro ta bisa: “Na MAVO ta puro buki. Mi mes no a tuma MAVO paso no tin practica y ami lo kier ta prepara pa locual mi ta bay enfrenta”.

Tumando na cuenta cu nos enseñansa y infrastructura ta uno anticua, mi meta den politica ta pa na momento cu mi ta forma parti di e gobernacion nobo, nos percura primeramente pa tur e scolnan tin e mesun facilidadnan cu ta cumpli cu e normanan y desaroyo actual como cu esun di futuro. Specialmente teniendo na cuenta cu basa ariba e hecho cu e uzo di tecnologia lo contribui na e acceso universal di educacion y e contribucion di calidad di siña y educa. A base di un plan structural nos lo percura pa nos maestronan por ehecuta nan trabou como educador dunando nan mas atencion, respet y sosten.