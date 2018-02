Cu traspaso di Spaans Lagoen bou maneho di Parke, e area lo haya atencion mereci

Esaki ta e prome aña cu Parke ta celebra dia mundial di wetlands den conexion cu e traspaso cu a tuma lugar aña pasa di Spaans Lagoen, bou di e maneho di Parke Arikok. Esaki ta hopi importante considerando cu desde aña 1980 e area aki a wordo declara como un ‘Ramsar gebied’. Cu e traspaso aki e area lo wordo duna bek e atencion cu e merece, sr. Quant a enfatisa.

E aña aki a lansa un plan di maneho pa e area di Spaans Lagoen caminda cu tin 6 punto di atencion cu kier mira. E puntonan primordial ta e biodiversidad cu tin den e area y tur informacion cu por ricibi encuanto e flora y fauna.

Mensahe di Parke ta pa comunidad bira mas consciente di e area aki cu ta contribui hopi na nos flora y fauna y pa tene consideracion riba e impacto cu nos tin riba e area. Riba Website di Parke, por mira e plan di maneho cu tin informacion di tur e aspectonan di Spaans Lagoen.

Gian Nunes/ Research & Conservation Manager

Spaans Lagoen tin diferente function manera como colecta di awa, cual ta percura pa casnan y camindanan noinunda. Banda di esaki e ta un cuna di bida, tin hopi diferente parha y piscanan cu ta reproduci den e areanan aki. Arikok su Rangers ta concoe e area hopi bon y ta percura pa controla e area di Spaans Lagoen y ta avisa di cualkier actividad cu por trece e area na peliger.

Sietske van der Wal/ Conservation Education Manager

Considerando tur e informacion presenta di e balor di wetlands, e no ta keda na Parke so pa proteha e areanan aki, sino na nos tur como bon ciudadano mester por ta consciente y brinda e proteccion. Ta hopi tipo di bida tin den nos wetlands, cual ta core peliger si no proteha e areanan aki. Sin mencion e turistanan tambe cu ta boishita nos isla en busca di naturalesa, cual tambe ta core riesgo si esakinan no wordo proteha.

Comments

comments