Cu Townhall Meeting KvK ta contribui pa trece claridad y haya mas opinion encuanto e ROP

Diamars 12 di maart 2019 den un auditorio completamente yen Camara di Comercio y Industria di Aruba (KvK) a organisa su Town Hall Meeting riba e topico di ROP. KvK a keda hopi satisfecho cu e gran presencia mirando cu esaki ta indicacion cu e concepto di ROP tin hopi aspecto cu mester mas claridad of cu pueblo no ta di acuerdo cune. KvK su intencion pa e evento no ta pa duna un presentacion of duna comentario riba e concepto ROP pero pa scucha y tuma nota di tur e opinionnan di esunnan presente. KvK tin un carta di zienswijze caba den preparacion, y lo inclui e puntonan cu resalta durante e Town Hall Meeting den su carta. KvK kier gradici tur esunnan presente pa comparti nan pensamento y di e forma aki expresa e preocupacionnan cu ta reina den pueblo y en particular e comerciante encuanto e concepto ROP.

Sr. Kawish Misier presidente di directiva di KvK a habri e anochi cu un introduccion cortico encuanto e ROP. E la elabora kico KvK a haci te cu awo encuanto e concepto ROP y a splica cu e intencion di e Town Hall Meeting ta pa KvK por haya mas informacion riba e punto di bista di comerciante chikito, mediano y grandi, propietario y pueblo en general. KvK no a organisa e evento pa trece su puntonan dilanti cu lo bay hinca den e carta di zienswijze di KvK pero pa scucha y evalua e puntonan cu ta wordo treci dilanti durante e anochi y agrega esakinan na loke KvK tin caba pa duna esaki un base mas solido y substancia cu informacion actual. KvK a brinda e oportunidad pa nan expresa nan puntonan den un forma habri y pa bin cu sugerencia con pa mehora e concepto ROP.

Puntonan remarcabel di e Town Hall Meeting riba e ROP

E punto cu mas a resalta ta e preocupacion cu ta reina den comunidad riba e forma con e proceso ta cana. Hopi ta sinti cu nan no ta wordo scucha of tuma na serio. E ta alarmante cu ora di busca informacion encuanto e ROP no ta haya asistencia adecuado di e instancia concerni. A wordo splica cu ta comosifuera e plan ta wordo impone sin consulta e comunidad cu ta biba den cada bario y districto rond Aruba. Tambe a haya keho cu na momento hende bishita oficina di DIP durante e periodo di inzage no ta haya informacion of ayudo pa aclaria puntonan di e ROP. Varios hende a acerca DIP pa por confirma si nan tereno ta cay den un zona particular pero pa e informacion aki nunca por a haya un empleado di DIP pa brinda servicio. E mapanan ofreci no ta suficientemente detaya.

Un otro punto di preocupacion interesante ta cu nunca a sali na cla cu a haci un analisis di loke a sosode desde e ROP anterior di 2009 te cu awo cu nos ta na e punto di desaroya un ROP nobo 10 aña despues. Pueblo kier sa cuanto violacion riba e ROP 2009 a tuma luga, cuanto ontheffing a wordo otorga y ki conseho of evaluacion si a wordo efectua di parti di Algemene Rekenkamer entre otro encuanto e ROP anterior. E pregunta cardinal cu pueblo kier contesta riba dje ta: a base di ki datonan, criteria y otro cifranan statistico a desaroya e ROP nobo aki?

Fuera di tur esaki e comerciante y pueblo presente a puntra pakico KvK no ta den e Raad Ruimtelijk Ontwikkeling (RRO) pa asina representa tambe tur e 17 mil companianan cu tin registra na Aruba. Hopi ta mira KvK como nan representante y nan bos pa trece nan preocupacionnan dilanti cerca gobierno.

Diabierna dia 15 di maart 2019 ta fecha final di entrega carta pa zienswijze. Mirando e preocupacion cu ta existi, pueblo ta opina cu mester duna e oportunidad pa tin claridad riba nan preocupacion mirando cu e ROP lo tin un duracion di 10 aña y esun anterior no tawatin un ROPv cu ta haci cu no tin reglanan ni leynan na cua mester tene na nan pa proteccion di naturalesa por ehempel. Pa e motibo aki tambe tur presente unanimamente ta opina cu nan ta desea di mira cu e fecha wordo posponi cu suficiente tempo mas y duna mas tempo mirando e impacto cu e ROP tin pa e siguiente decada.

KvK lo inclui puntonan treci dilanti den su carta di zienswijze y lo entrega esaki conforme e pasonan na cua e procedura ta describi. Lo bay inclui e peticion y e ta keda na gobierno di Aruba pa tuma decision na bienestar di e comunidad di Aruba.

Pa mas informacion por tuma contacto via [email protected] of yama na 582-1120 ext. 41/26.

