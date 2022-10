16 di october ultimo Fundacion Go Cultura a anuncia cu e proximo baluarte cultural cu lo ricibi e premio nacional Crioyo di Oro lo ta Maybelline Arends-Croes.

Premio Crioyo di Oro ta un reconocemento cu a nace na 2021 como un “lifetime achievement award” pa reconoce, balora y celebra excelencia artistico y personanan den nos cumindad cu a dedica nan bida largo na desaroyo cultural di Aruba. E reconocemento aki ta wordo entrega durante un anochi di gala cu ta wordo combina cu un gran concierto como homenahe na esun cu ta ricibi e premio.

Nos por corda e homenahe dedica na Jossy Brokke den luna di december aña pasa, caminda cu Fundacion Go Cultura a sorprende Jossy cu e premio aki y a nombra Jossy Brokke como Aruba su prome recipiente di Premio Crioyo di Oro. Despues di e exito grandi aki, Fundacion Go Cultura a dicidi cu lo continua cu e proyecto aki, considerando cuanto baluarte nos isla tin cu merece di wordo reconoci y homenahea di e forma aki, y tanten cu nan ta na bida.

Locual a bira diferente na 2022 ta, cu e aña aki a duna publico general e oportunidad via e plataforma digital pa nomina e persona cu nan ta desea pa ricibi e premio nacional aki. E proceso di nominacion a habri dia 17 di augustus y a clausura dia 14 di october. Despues di mas cu mil nominacion, cual Fundacion Go Cultura ta considera como un reaccion y cantidad fantastico, por a nota cu un cantidad abrumador tabata nomina Maybelline Arends-Croes como e proximo persona pa ricibi e premio aki.

Maybelline Arends-Croes ta wordo considera como un di e artistanan y baluartenan cultural di mas importante, emblematico y legendario di henter nos historia como isla y como pais.

Na su 77 aña di edad actualmente, nos por mira atras riba un carera y trayectoria impresionante di Maybelline como docente, compositor, musico, productor, cantante y ciudadano arubano activo, ehemplar y productivo.

Loke nos por anticipa ta cu e homenahe di gala cu Maybelline lo ricibi dia 30 di november proximo ta inclui un concierto musical di algun ora carga pa un elenco impresionante di e streanan di mas briyante di e mundo musical di nos pais cu na mes momento ta amigonan y alumnonan di semper di Maybelline.

E lo bira un biahe den Maybelline su carera musical desde su inicio te cu actualidad.

E artistanan y gruponan musical cu lo ta parti di e anochi aki lo presenta Maybelline su exitonan musical y celebra hunto cu Maybelline, un bida excepcional di musica, inspiracion y alegria, cu sigur lo sirbi como inspiracion y herencia pa futuro generacionnan.

Fundacion Go Cultura ta gradici comunidad inmensamente pa a participa den e proceso di nominacion pa e proximo Crioyo di Oro.

Cu esaki Fundacion Go Cultura ta haya un bista mas cla, cua ta e personanan talentoso y creativo cu nos comunidad mes ta stima, respeta, aprecia, apoya y balora. Esaki ta duna nos fundacion mas animo pa sigui traha y purba reconoce personanan cu berdaderamente a duna di nan parti pa impacta, inspira, motiva, alegra, empodera y eleva e ser humano. Nan storia merece di wordo conta y nan aporte merece di wordo balora y reconoci di e mihor forma posibel.

Pa reserva entrada pa e anochi magnifico di 30 di november cu ta na balor di 50 Florin, por comunica a traves di email: [email protected] of via Whatsapp: +297 569 5442.

Keda pendiente pa mas detaye di “Premio nacional Crioyo di Oro, un Homenahe na Maybelline Arends-Croes” den Cas di Cultura.