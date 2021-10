Pa sigui stimula y apoya hobennan deportista, Aruba Bank a sponsor uniform nobo di e ekipo di Blue Marlins Aruba, cu ta consisti di mucha di 7 pa 8 aña cu ta practica e deporte di baseball.

E meta principal di e grupo aki ta pa provee muchanan bou di 18 aña un experiencia di baseball unico y agradable caminda nan por siña diferente skills di baseball, e disciplina cu e deporte ta trese cune, con pa traha hunto den un ekipo y na mes momento sigui desaroya e skills di cada hungador caminda ta necesario. Tin diferente coaches cu ta como voluntario.

Pabien na e ekipo completo cu nan uniform nobo y di awor caba nos kier desea tur hungador un bon comienso di campeonato. Go get them!

