Den un esfuerso conhunto entre Ministerio di Turismo, Aruba Ports Authority (APA) y Aruba Tourism Authority (A.T.A.) a logra pa nos isla ta anfrition e siman aki di e Platinum Associate Membership Advisory Council (PAMAC) 2025. Ta trata aki di un di e eventonan mas importante y reconoci pa e industria crucero na Norte America y Latino America, organisa pa Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA).

Mester menciona cu riba dialuna anochi a invita tur e ehecutivonan clave cu a yega Aruba caba, pa un cena di bonbini na Papiamento Restaurant. E anochi a conta cu presencia di Minister di Turismo, Labor y Transporte, Wendrick Cicilia y tambe Jennifer Arends-Reyes como presidente di e Comision di Turismo di Parlamento di Aruba. E patrosinadonan di e evento, Marc Figaroa di Aruba Ports Authority y Ronella Croes di Aruba Tourism Authority a yama e invitadonan bonbini na nan yegada na porta caba. Tambe tabata presente Michele Paige, kende ta e CEO di FCCA, Marie McKenzie, siendo e Senior VP Government and Destination Affairs di Carnival Corporation and Chairperson of FCCA Operations Committee y Adam Ceserano cu ta e

presidente di FCCA.

Durante e evento, e invitadonan a conta tambe cu presencia di Anouk Eman como Miss Universe Aruba y tambe Maria Victoria Kjær Theilvig cu ta Miss Universe 2024. E ultimo aki a ricibi un obsekio for di man di Minister Wendrick Cicilia, cu a gradicie pa su bishita na nos isla. E Miss Universe a expresa di a keda encanta cu e calor humano y e bunitesa di nos isla.

Tema di e aña aki

Un aspecto clave cu e PAMAC Cruise Summit 2025 lo trece pa Aruba ta e oportunidad pa showcase desaroyonan recien, actividadnan y excursionnan disponibel riba e isla. Adicionalmente, e conferencia lo enfoca riba varios topico importante, incluyendo atrae cruceronan mas chikito y luhoso, sin lubida e intencion di por atrae crucero durante e temporada abou. Meta di e iniciativa aki ta pa engrandece e experiencia di Aruba y promove crecemento sostenibel den e industria crucero. Sostenibilidad ta keda un tema central den e industria di crucero y e conferencia aki lo pone enfasis riba su importancia door di alinea e strategianan di Aruba cu e industria mundial di crucero.

Tocante FCCA

Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA) ta un organisacion comercial sin fin di lucro cu ta consisti di 23 liña miembro cu ta opera casi 200 barco den laman di Florida, Caribe y Latino America. Funda na aña 1972, e meta di FCCA ta pa provee ​​un foro pa discucion riba operacionnan di crucero, desaroyo turistico, wafnan, operacionnan di tour, siguridad y otro asuntonan di e industria crucero. Door di fomenta mas comprendemento di e industria di crucero y su practicanan di operacion, FCCA ta busca pa construi relacionnan cooperativo cu su destinacionnan partner y pa desaroya partnershipnan bilateral productivo cu cada sector. FCCA ta traha cu gobiernonan, wafnan y tur representante di sector priva/publico pa maximisa gastonan di pasahero crucero, liña crucero y empleadonan di liña crucero, y tambe mehora e experiencia di destinacion y e cantidad di pasaheronan crucero cu ta regresa como bishitante stay-over despues.

Cruceronan miembro:

AIDA Cruises, Carnival Cruise Lines, Celebrity Cruises, Costa Cruises, Cunard Line Ltd, Disney Cruise Line, Explora Journeys, Hapag-Lloyd Cruises, Holland America Line, Margaritaville At Sea, MSC Cruises, Norwegian Cruise Line, Oceania, Cruises, Cruises Princess Cruises, Regent Seven Seas Cruises, Silversea Cruises, Royal Caribbean International, Seabourn, SeaDream Yacht Club, TUI Cruises, Virgin Voyages y Windstar Cruises.