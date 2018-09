Cu One Touch Response por scapa un bida

One Touch Response ta un compania cu a wordo funda door di Jerwin Giel Y Rahaida Wever y ta brinda un servicio di un alarma personal cu por scapa un bida. One Touch Response su focus ta riba e communidad di nos grandinan na Aruba. Actualmente Aruba ta experenciando un “vergrijzing” cu un cantidad di 15644 hende di edad riba 65+. Cas nan di ancianonan ta yen y e grandinan ta prefera pa keda biba na nan cas pero cu consequencia cu no tin supervision ni guia adequa pa nan. E alarma personal aki por ta beneficioso y cu un simpel ‘touch’ e por scapa un bida. E ta mas bien un alarma personal pa tene e famia trankil na momento cu nan ser keri ta na cas nan so.

E producto ta un aparato unda por registra 5 number riba dje y ora di un emergencia e persona por primi e SOS button y e melding lo drenta cerca e 5 number nan registra como sms y alavez tambe como jamada. E aparato ta registra tambe ora un persona cai unda e ta manda un melding pa tur 5 number indicando cu a detecta cu tin un caida. Y tambe nos no por keda sin menciona cu nos servicio por wordo usa tur parti di Aruba. Por ehempel, e persona por bai misa, supermercado, lama etc cune sin niun problema.

E alarma personal no ta solamente pa ancianonan pero tambe por wordo uza pa mayornan cu kier ta pendiente di nan yiunan sin cu tin mester di duna un telefoon celular, cu un simpel primi, e mayornan lo wordo notifica cu e yiu ta den un emergencia. Alado di e notification, e mayor por communica cu e yiu via e “two way communication” cu ta Brinda e posibilidad pa papia cu e persona cu tin e aparato.

One Touch Response tambe por Brinda su servicio pa e communidad di personan cu ta sufri di difficultdadnan mental mane Alzheimer y Dementia. E alarma ta traha cu un sistema virtual cual ta wordo uza pa personanan cu Alzheimer, cu ta te cierto cantidad di meter e pashent por cana nan so, manera cu e pashent surpasa su espacio virtual, esaki ta manda un señal pa e numbernan registra.

Actualmente One Touch Response tin un promotion unda pa e prome dos lunanan lo paga AWG 75,- pa luna y despues eta bira AWG 99,- pa luna cual ta insera cu nos ta monitor 24/7 tur aparato. SIN DOWNPAYEMENT.

Nos compania kier yuda nos communidad sinti mas sigur, especialmente nos grandinan, paso riba bida di un hende nos no por pone un prijs.

