Cu of sin limitacion: Pa Gabinete Wever-Croes tur hende ta special, sin excepcion

Contrario na e Gobierno anterior y desde comienso di e Gobierno aki, e meta y enfoke di e Gabinete Wever-Croes ta e ser humano, poniendo e hende central den tur maneho y decision. Minister Glenbert Croes, encarga cu asunto social, a bin ta sistematicamente duna atencion na aspectonan social den nos sociedad cu anteriormente mas bien a keda

scondi y tapa pretiendo cu e no ta existi. Consecuencia di esaki tabata cu e sector aki a wordo completamente neglisha sin cu nan interes- y derechonan a wordo salvaguardia. A mas bien purba hinca nan den skina di olvido, unda e klinker cu asfalt tabatin mas balor.

Enfocando luz riba nos hendenan special, Gobierno ta demostra cu tur hende tin su atencion, sin excepcion. Poniendo nos hendenan cu un of otro limitacion den pleno luz, ta pa demostra cu nos mester ta orguyoso di nan. Nos hendenan special no conoce malicia, no conoce rencor, no tin envidia, nan ta cariñoso y mas bien por siña nos stima sin excepcion. Poniendo nos hendenan special den luz, Minister Glenbert Croes kier demostra cu nan derecho tin prioridad pa Gabinete Wever-Croes. Ministerio di Asunto Social y Labor a organisa un mainta di mariachi pa nos hendenan di Fundacion Biba Bou Guia cu a tuma luga na Jaburibari, un iniciativa cu apoyo di sector priva demostrando cu trahando hunto nos por logra hopi mas pa Aruba y pa nos Hendenan. Un danki di curason na tur cu a haci e mainta aki posibel. #inclusion

