Cu MoU firma cu Parke Arikok, studiantenan di UA lo tin hopi beneficio

Recientemente Sr. Greg Peterson, Presidente di Hunta di Comisario di Fundacion Parke Nacional Arikok (FPNA) y Sr. Juri Nicolaas, Presidente di Hunta di Comisario di Universidad di Aruba, a firma un Memorandum of Understanding (MoU) den Hofi Shon Shoco na Parke Nacional Arikok.

E MoU ta concretisa e relacion entre UA y FPNA. Cu e MoU aki e studiantenan lo tin e experiencia di studia pa nan diploma, mientras cu nan ta haci investigacion y sondeo. Esaki lo beneficia tanto e studiantenan cu e desaroyo di nan habilidadnan como e parke den nan trabou di conservacion. E ekipo academico di UA y FPNA conhuntamente lo supervisa e studiantenan y lo traha pa yega na un colaboracion mutuo pa haci investigacion inicial pa drecha nos medio ambiente pa asina conserva nos naturalesa. Tambe pa yega na cooperacion den e area di mercadeo, comunicacion, hospitalidad y maneho.

Sr. Juri Nicolaas, Presidente di Hunta di Comisario di UA, a splica:”Na UA nos ta ofrece programa di estudio di calidad cu ta duna oportunidad na e estudiantenan local y internacional. Tambe na e post-graduadonan pa destaca den e mundo cu nos ta biba aden. Pa ofrece programanan di calidad, investigacion scientifico ta indespensabel. Nos meta ta pa crea un ambiente creativo cu ta lanta curiosidad y ta aumenta exito den studio. Den un mundo competitivo creciente nos mester traha hunto cu socionan strategico pa brinda experiencia unico y reconoce e balor agrega cu esaki ta trece c une pa asina logra e meta di brinda e miho experiencia educacional posibel. Ta un honor pa FPNA di por a firma e acuerdo aki cu UA y FPNA ta premira cu e acuerdo aki lo lo sigui engrandece e relacion entre UA cu nos Parke Nacional, cu tin e tarea grandi na Aruba pa conserva nos medio ambiente.

Sr. Juri Nicolaas ta añadi cu universidadnan ta contribui en grande na crea nacionnan, desaroyo di humanidad y economia caminda e lasonan profesional entre universidadnan y stakeholders rond mundo ta e esencia pa asina mundialmente enfrenta desafio y sociedadnan di conocemento sostenibel.

Presidente di e Hunta di Comisario di FPNA Drs. Greg Peterson ta menciona: “E compromiso local y internacional ta fundamental pa cu e vision di FPNA como un organisacion cu ta conserva naturalesa den siglo 21. E MoU cu nos a firma awe lo hiba nos no solamente na esfuersonan educacional conhunto pa nos enseñansa post-graduacion, pero ta tambe un inicio den intercambio substancial entre academia y conservacion den practica. Mi ta spera di por traha den un partnership fructifero y exitoso cu UA.”